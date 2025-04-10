Eğitim Bir-Sen Silivri Temsilcisi Karabacak: 'Sıra Sistemi Geldi, Adalet Sağlandı'

Eğitim Bir-Sen Silivri Temsilcisi Erdal Karabacak, Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmen yer değiştirmelerinde hayata geçirdiği sıra sistemi uygulamasını değerlendirdi. Karabacak, yaptığı açıklamada, yeni sistemin öğretmenlerin tayin haklarını koruyarak adil bir yerleştirme süreci sağladığını ifade etti.

KARABACAK: SİSTEM, DAHA ADİL BİR YERLEŞTİRME SÜRECİ SAĞLAMAYI AMAÇLAMAKTA

Eğitim Bir-Sen Silivri Temsilcisi Karabacak, konuya ilişkin şu paylaşımda bulundu: "Milli Eğitim Bakanlığı Tarafından yapılan düzenleme ile Öğretmen yer değiştirmelerinden Sıra Sistemi Uygulamasına geçildi. Sıra atamaları, il içi isteğe bağlı yer değiştirme sürecinde tercih ettiği okullara atanamayan öğretmenlerin, puan üstünlüğüne göre belirli bir sıraya yerleştirilmesi ve boş kadrolar oluştuğunda bu sıraya göre atamalarının yapılmasıdır. Bu sistem, öğretmenlerin tayin haklarını koruyarak, daha adil bir yerleştirme süreci sağlamayı amaçlamaktadır.

SIRA ATAMALARI NASIL İŞLEYECEK?

İl içi isteğe bağlı yer değiştirme sürecinde ataması yapılamayan öğretmenler, puan üstünlüğüne göre bir sıraya yerleştirilecek. İlgili il içerisinde çeşitli sebeplerle boş kadrolar oluştuğunda, bu kadrolara sıra listesindeki öğretmenlerin atamaları yapılacak. MEB tarafından 2025 yılı için yayınlanan takvime göre, 18 Haziran 2025 ve 11 Ağustos 2025 tarihlerinde sıra atamaları çalıştırılacaktır. Sıra Atamalarının Öğretmenlere Faydaları Tayin hakkı korunmuş olacak. Puan üstünlüğüne göre adil bir yerleştirme yapılacak. Boş kadrolar oluştuğunda ek bir atama şansı elde edilecek. Öğretmenlerin motivasyonu artacak.

Öte yandan, aynı adil ve öngörülebilir sistemin PROJE OKULLARIN atamalarında da uygulanması büyük bir ihtiyaç olarak öne çıkmaktadır. Proje okullarına yapılan görevlendirmelerde de sıra sistemine benzer kriterlerin önceden belli olduğu, objektif kriterlerin esas alınması, tüm öğretmenler için eşitlik ilkesini pekiştirecek, atama süreçlerine duyulan güveni artıracaktır.”