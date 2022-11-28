Eğitim Bir-Sen, sözleşmeli ve ücretli öğretmenlik istihdamına karşı

Eğitim-Bir-Sen Bursa 1 Nolu Şube Başkanı Ramazan Acar, sözleşmeli ve ücretli öğretmenlik gibi istihdam biçimlerine karşı olduklarını söyledi.

Eğitim-Bir-Sen Bursa 1 Nolu Şube, yeni dönemin ilk il divan toplantısını gerçekleştirdi. Aynı yerde kalmak için bile çok hızla koşmaya mecbur olduklarını ifade eden EBS Bursa 1 No’lu Şube Başkanı Ramazan Acar, "Mevcut ile yetinmeyip zirveden yeni ufuklara yelken açmaya devam edeceğiz. Tehdit dili değil, tenkit ve teklif dili kullanan bir sendikacılık yapıyoruz. Ülke ve toplum yararına olan her konuda elini taşın altına koymaya hazırız. Yeni dört yıllık refakat dönemimizde sadece sesimizi değil, sözümüzü de yükseltmeye devam edeceğiz. Eğitimin verimliliğinin ve niteliğinin, eğitim çalışanlarının hak ettiği değeri görmesi, özlük hakları boyutuyla da emeklerinin karşılığının verilmesiyle mümkündür. Öğretmenin başarısını artıracak unsurlar, rahat çalışma ortamına, mesleği cazip hâle getirecek hak ve imkânlara bağlıdır. Bu sebeple, eğitimcilerin maddi kazanım ve imkânları artırılmalı, meslek kanunu öğretmenlerin beklentilerini karşılayacak bir içeriğe kavuşturulmalıdır. Sendika olarak, bunun gerçekleşmesi için çalışıyor, mücadele veriyoruz” dedi.

Hak, emek, özgürlük mücadelesi veren bir sendika olduklarını vurgulayan Başkan Acar, “30 yıldır süren mücadelemizle yüz binlerin sesi, çözümlerin adresi olduk. Harcadığımız çaba, verdiğimiz mücadeleyle angaryaya son verilerek nöbete ücret ödenmesini, sınav ücretlerinde adaletsizliğin son bulmasını, kariyer basamaklarının yeniden hayata geçirilmesini, 3600 ek göstergenin çıkmasını, birçok eksiğine rağmen öğretmenlik mesleğini düzenleyen müstakil bir kanun beklentisini karşılama yönünde olumlu bir adım olan Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun hayata geçirilmesini sağladık. Ülkemizin bugün ulaştığı demokratik birçok kazanımda, yeni hakların kazanılmasında, yasakların kaldırılmasında, özgürlük alanlarının genişletilmesinde örgütlü mücadelemizin payı büyüktür” şeklinde konuştu.

Uzun süredir eğitim çalışanlarının gündemini meşgul eden Öğretmenlik Meslek Kanunu’na da değinen Başkan Acar, kariyer basamaklarının yeniden hayata geçirilmesi, uzman ve başöğretmenlere ücret ve ilave derece artışı getirilmesi, adaylık sürecindeki yazılı sınavın kaldırılması, öğretmenlere 3600 ek gösterge verilmesi gibi önemli özlük hakları ihtiva eden kanunun içeriğinin zenginleştirilmesi için çalıştıklarını kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü;

“Kanun, mevcut hâliyle öğretmenlerimizin beklentilerini ve toplu sözleşme masasına taşıdığımız talepleri karşılamamaktadır. Meslek kanununun adına yakışır şekilde bir içeriğe kavuşturulması için mücadelemiz devam edecek. Sendika olarak, sözleşmeli ve ücretli öğretmenlik gibi istihdam biçimlerine karşıyız. Bu tür uygulamalara son verilerek atamalar kadrolu yapılmalıdır. İstihdamda güçlük çekilen bölgeler başta olmak üzere zorunlu hizmet gibi dayatmalar sona erdirilmeli, söz konusu bölgelerde görev yapan eğitimcilere ilave teşvikler verilmeli; öğretmenleri motive ve teşvik edecek, imkânlar, fırsatlar ve artırımlı haklarla ödüllendirecek bir sistem hayata geçirilmelidir.”

Vergi muafiyetinin uzun zamandır gündemde tuttukları bir konu olduğunun altını çizen Başkan Acar, “Kamu çalışanlarına asgari ücret miktarı vergi muafiyeti gelmesi kamu çalışanlarını bir nebze rahatlattı. Ancak, eğitim çalışanlarının vergi yükü matrah artırımları sebebiyle ikinci 6 aylık zamdan istifade edemeyecek konumdadır. Onun için vergi dilimi ya yüzde 15 olarak sabitlensin veya maaş dışı ek ödemeler emeklilikte sayılmadığı gibi vergi diliminden de sayılmasın önerimizde ısrarcıyız. Yeni dönemde bu talebimizin tam karşılık bulması için mücadelemizi sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Okul bazlı bütçe çağrılarının kısmen de olsa karşılık bulduğunu hatırlatan Başkan Ramazan Acar, “Okulların öğrenci sayıları, nitelikleri gibi parametrelerden oluşan bir bütçe planlaması yapılabilir. Okul müdürlerinin en önemli meşguliyetlerinden olduğu, okul yöneticilerinin bu konularda harcadığı enerjiyi, eğitim konularına odaklanarak harcamaları halinde eğitim öğretim niteliğinin artacağı bilinen bir gerçektir. Bu sene ilk defa temel eğitim okullarına da ödenek gönderildi. Başlangıç açısından olumlu bir adımdır. Ama yetersizdir. Talebimiz kısmen de olsa karşılık bulmuştur, geliştirilip artırılmalıdır. Her öğrenciye okullarımızda öğle yemeği verilebilir. Bunun mümkün olduğunu ve birçok kamusal yarar taşıdığını biliyoruz” diye konuştu.

Bundan sonra, örgütlü yapının yapması gereken neyse onu yapacaklarını vurgulayan Acar, "Şimdi düşünme, planlama, yenilenme, azim ve kararlılıkla çalışma zamanıdır. Örgütlü yapının yapması gereken neyse onu yapacağız. Daha önce sözü verilen taleplerimizin yasalaşmasının takipçisi olacağız, gelir vergisindeki adaletsiz uygulamanın giderilmesi, enflasyon farkı oluştuğu aydan itibaren ödenmesi, eğitimciye yönelik şiddet konusunun bir an önce çözüme kavuşturulması, çalışanlarımızın özlük haklarını ve özgürlük alanlarını koruma kanunlarında sendikal mücadelemizi sürdüreceğiz. Ayrıca geçen yıllarda gençlik, aile, yönetici, öğretmen ve eğitim çalışanlarına yönelik hayata geçirdiğimiz projeleri ve proje ortaklıklarımızı sürdüreceğiz; çünkü bizim bu topluma ve bu toplumun geleceğine sahip çıkmak gibi bir borcumuz var. Sorunların çözümü için ter akıtacağız, haksızlığa uğrayanların yanında olacağız" ifadelerini kullandı.

Programda önceki dönemde görev almış ilçe başkanlarına teşekkür edilerek plaket takdimi yapıldı.