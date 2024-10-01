Eğitim Gücü Sen Başkanı Özat: '1 ay önce Milli Eğitim Bakanlığını uyardık ancak ne yazık ki önlem alınmadı'

Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası (Eğitim Gücü Sen) Başkanı Oğuz Özat, "Bakanlığın 30 bin tam zamanlı personel istihdamı, sorunun çözümünde yetersiz kalmıştır. Bizler eğitim çalışanlarımıza, öğrencilerimize sorumluluğumuz gereği okullar açılmadan 1 ay önce Milli Eğitim Bakanlığını uyardık ancak ne yazık ki önlem alınmadı" dedi.

Eğitim Gücü Sen Başkanı Oğuz Özat, okullarda temizlik personeli eksikliğine ilişkin şunları kaydetti:

"Eğitim Gücü Sen olarak, okulların açıldığından bu yana okullardaki temizlik personeli açığı ve temizlik malzemesi eksikliğinden dolayı öğrenci, öğretmen, yönetici, eğitim çalışanları ve velilerin yaşadığı mağduriyeti göz önünde bulundurarak konuyu büyük bir titizlikle takip ettiğimizi belirtmek isteriz. Okulların açıldığı ilk günden beri temizlik sorunu, ülkemizin hemen hemen her yerinden sendikamıza iletilmiştir. Personel eksikliğinden dolayı öğretmenler, öğrenciler ve yöneticiler temizlik yaparken, yönetici ve öğretmenler okullardaki taşımalı öğrencilere yemek servisi yapmak zorunda kalmışlardır. Ayrıca, farklı bölgelerdeki okullardan gelen görüntüler, halk sağlığını tehlikeye atacak kadar hijyen eksikliği yaşandığını gözler önüne sermektedir."

"Bakanlığın açıklamalarında, bu yıl başlatılan ’İşgücü Uyum Programı (İUP)’ kapsamında kadrolu temizlik personeline ilaveten yarı zamanlı 120 bin kontenjan ayrıldığı, ancak yeterli başvuru olmaması nedeniyle tedbiren 30 bin tam zamanlı personelin işe alındığı belirtiliyor" ifadelerine yer verilen açıklamada, Burada, İUP kapsamında yapılan işçi alımına yeterli başvuru olmamasının sebebi, programın sigortasız, iş güvencesiz, sadece 12 gün çalışma şartına bağlı olması ve günde 662 TL gibi komik bir ücretle istihdam etmeyi hedeflemesidir. Ülkemizin ekonomik koşulları göz önünde bulundurulduğunda, bu şekilde bir istihdam mümkün olmayacaktır. Bu olumsuz koşullar altında, yaşam standartlarının düşük olması ve belirsizlikler nedeniyle çalışanlar iş bırakmakta, okullarda personel açığı ortaya çıkmaktadır. Ayrıca bakanlık bünyesinde çalışan 49 bin 578 kadrolu personelinin bir kısmı memur eksikliğinden ötürü büro memuru, mutemet, şoför olarak görevlendirilmişlerdir. Okullara temizlik malzemesi için 4 bin TL gibi bir ücret gönderiliyor yapılan bu ödemeyle sadece bir poşet temizlik malzemesi alınabilir. Yaşanan bu olumsuz durumlar karşısında, öğrenci, öğretmen, yönetici, eğitim çalışanları ve veliler açısından ciddi bir mağduriyet söz konusudur.

Ayrıca, bakanlığın 30 bin tam zamanlı personel istihdamı, sorunun çözümünde yetersiz kalmıştır. Bizler eğitim çalışanlarımıza, öğrencilerimize sorumluluğumuz gereği okullar açılmadan 1 ay önce Milli Eğitim Bakanlığını uyardık ancak ne yazık ki önlem alınmadı. Bakanlık artık istatistiki verilerden ziyade sahanın gerçeklerini görmelidir. Bakanlık tarafından yapılan açıklamalar sorunun çözümü olmaktan uzaktır. Milli Eğitim Bakanlığı, eğitimde sürekliliğin sağlanması ve halk sağlığının daha fazla etkilenmemesi, güvenliğin sağlanması açısından kalıcı bir formül ile temizlik ve güvenlik personeli istihdam etmelidir" denildi.