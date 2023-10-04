Eğitim için Sakarya'yı tercih eden öğrencilere sıcak karşılama

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehir dışından Sakarya’ya üniversite eğitimi için gelen öğrencileri terminalde kurulan bilgilendirme standında karşılıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehir dışından üniversite eğitim almak için gelen öğrencilere yönelik Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde bilgilendirme standı açtı. Açılan stantta genç üniversitelilere, öğrenci şehri Sakarya’yı tanıtan kitapçıklar verilirken, aynı zamanda şehrin turizm ve doğa aktivitelerinin yapılabileceği noktalar, yeşilin ve mavinin bütün tonlarının aynı anda bulunduğu doğal alanlar, sosyal donatı alanları ile eğitim, kültür ve sanat merkezlerine kadar birçok önemli alanların tanıtımı yapılıyor. Şehre yeni gelen öğrencileri ulaşım konusunda da bilgilendiren belediye ekipleri, aynı zamanda sefer saatleri ve güzergahların detaylı bilgilerinin yer aldığı SAKUS programının da tanıtımını gerçekleştiriyor.