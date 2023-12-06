Eğitim iletişiminin yeni stratejisi: 'Sıra Sende'

Eğitim alanında olduğu kadar iletişim camiasında da yeni ufuklar açmayı hedefleyen Bahçeşehir Koleji, 30. yılına özel yeni iletişim stratejisi “Sıra Sende”yi hayata geçirdi. Etkileyici jingle’ı ile dikkat çeken kampanya, geleceğe emin adımlarla yürümek isteyen öğrencilere “Sıra Sende” diyor.

Bahçeşehir Koleji, eğitim ve iletişim camiasını buluşturan yeni iletişim stratejisi “Sıra Sende” kampanyasını hayata geçirdi. Yekta Kopan moderatörlüğünde lansmanı gerçekleştirilen kampanya “Harekete Geç!” temasıyla toplumu şekillendiren; spor, sanat, kültür ve akademi gibi alanların tamamına hitap ediyor. Eğitime alan açarak, topluma ve dünyaya katkı sağlamak için ‘Sıra Sende’ diyen proje; “İşini iyi yap, yaptığın işi iyi anlat, kendine öncekilerden ilham al, kendinden sonra gelenlere cesaret ver” mottosuyla kitleleri başarı için harekete geçirmeyi hedefleniyor.

Lansmanda Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ Bahçeşehir Kolejinin markalaşma yolculuğunu anlatırken kampanyanın ajansı Krombera Kreatif Direktörü Doğa Duymaz ise kampanyanın ortaya çıkış sürecini aktardı.

Lansmanda "Sıra Sende" kampanyasının önemli bir parçası olan film de gösterildi. Bahçeşehir Kolejinin dijital ajansı Krombera tarafından hazırlanan film ve jingle’ı büyük beğeni topladı. Next Akademi Kurucusu ve Akademisyen Levent Erden’in ana konuşmacı olarak yer aldığı etkinlikte ayrıca Bahçeşehir Koleji mezunu Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1. Sınıf öğrencisi Alpaslan Karaca ve 2023 Rise Bursu alarak dünyanın en parlak 100 öğrencisi arasına giren Bahçeşehir Koleji Kemerburgaz Kampüsü öğrencisi İrem Deniz Küçükköse, Bahçeşehir Koleji öğrencisi olmanın farkını anlattı. Yurt dışı üniversitelerine kabul gören öğrencilerin de video mesajlar gönderdiği lansmanda Dünya Hip Hop ve Breaking Şampiyonası’nda “Hip Hop Children Battle” dünya şampiyonu olan Bahçeşehir Koleji öğrencisi Mina Cemre Hepgür ise bir dans gösterisi yaptı.

“Eğitimle dünyaya katkı sağlamak istiyoruz”

‘Sıra Sende’yi harekete geçirme kampanyası olarak değerIendiren Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, “Herkese, ‘harekete geç, kendine, içinde yaşadığın topluma ve dünyaya katkı sun, fayda sağla’ diyoruz. Bunun için de ‘kendine öncekilerden ilham al, kendinden sonra gelenlere de cesaret ver’ diyoruz. Burada seslendiğimiz iki farklı kitle var; İlki, kurumuzun velileri, öğrencileri ve başta öğretmenlerimiz olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarımız. Burada amaç aidiyetimizi daha da güçlendirmektir. Çünkü bir kurumun en büyük gücünün aidiyetinin güçlü olması olduğuna inanıyoruz. Doğru ve iyi yaptığınız işlerde yalnızca ülkemize değil, tüm dünyaya katkı sunmak istiyoruz. İkinci seslendiğimiz kitle de henüz kurumsal ailemize dahil olmamış, veliler ve öğrencilerdir. Onlara diyoruz ki ‘ Dünyamızı tanı. Bizi iyi anla.” Çünkü eğitimi ve bir işi iyi yapmak kadar iyi anlatmak da önemli. Sıra Sende kampanyası bize bu fırsatı veriyor” dedi.

“Sıra Sende ile eğitimi konuşturacak alanlar açılacak”

Kurum olarak 30 yıldır eğitimin içeriğine, kalitesine katkı sunmak hedefiyle çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Dağ, “ Bu hedef doğrultusunda Türkiye’de eğitime liderlik etmek, bunun için de Türkiye eğitim sisteminin ekosistemini beslemek ve ileriye taşımak gayretindeyiz. Bunu yaparken de eğitimi konuşturmak gerekiyor. İletişim stratejimiz de aslında bunun üzerine kurulu. Çünkü eğitimde modeller, yöntemler, dünyada en iyi yapılan işler, Türkiye’de bu işe duyulan ihtiyaç ve yeni modeller bu işin kalbini oluşturuyor. Bunu da ancak eğitimi konuşturacak alanlar açarak ve iletişim stratejisini bunun üzerine kurarak yapabilirsiniz. Kampanyamız da bize bu fırsatı veriyor. Bu nedenle kampanyamızı uzun soluklu olarak kurguluyoruz” diye konuştu.

“Öğrencilerimize ‘Değiş, dönüş, daha iyisini yapmak için elinden geleni yap’ diyoruz”

1994 yılında kurulduklarından bu yana eğitimde markalaşma hedefinde olduklarını söyleyen Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, Bahçeşehir Koleji markasının yanı sıra akademik birimleriyle ortaya koydukları eğitim modellerinin de markalaşması için çalıştıklarını söyledi. Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, “Kişiye Özgü Öğrenim Modelimiz, dijital platformumuz Metodbox, Çift Dilli Eğitim Modeli gibi eğitime dair markalar oluşturduk. Daha önce var olan ancak bizim farklı bir vizyonla geliştirdiğimiz veya tamamen akademik kadromuzun çalışmalarıyla ortaya çıkan bu markalar pek çok eğitim kurumuna da ilham verdi. Türkiye’de eğitim ekosistemine bu yolla da önemli katkı sağladık. Sıra Sende kampanyası Bahçeşehir Kolejinin, BUEK’ten aldığı 55 yıllık deneyim ve kendi yolunda kat ettiği 30 yıllık tecrübenin bir özeti niteliğinde. Köklü, tecrübeli ama hep yeni bir marka olmak; hedefler koymak ve her nihai hedefte bu hedefleri ileri taşımak, bunları yaparken de hep genç, hep dinamik, hep değişimin yanında bir marka olmak. Bahçeşehir Koleji’ni bir marka olarak özetlemek gerekirse sürekli değişim, dönüşüm içindeyken eğitim camiasına, öğrencilerine hatta velilerine hep ‘Değiş, dönüş, daha iyisini yapmak için elinden geleni yap’ diye cesaret veren dinamik bir yapıdan bahsedebiliriz. Sıra Sende kampanyamızın da bu birikimi ve dinamizmi en iyi şekilde dile getirdiğine inanıyorum.” dedi.

“Başarı kurumsal bir alışkanlık haline gelmiş”

Krombera Kreatif Direktörü Doğa Duymaz ise kampanya ile ilgili şu ifadelerde bulundu: “Bahçeşehir Koleji global standartlarda eğitim veriyor. Bu velilere de büyük bir deneyim yaşatıyor. Bu deneyim için ‘başaranlar değişse de başarı baki kalıyor’ diyebiliriz. Yani bu başarı kurumsal bir alışkanlık haline gelmiş. Dolayısıyla sıra hep başarmak isteyen öğrencilerde oluyor. ‘Sıra Sende’ bu şekilde kendini var eden bir projedir.”