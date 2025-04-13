Eğitim-İş'ten Silivri'de Proje Okulu Atamalarına Tepki: 'Keyfi Uygulamalara Son Verilsin'

Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş) Silivri Temsilciliği, bugün Hasan-Sabriye Gümüş Anadolu Lisesi önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamayı Eğitim-İş Silivri Temsilcisi Yasin Agin okudu.

Cumhuriyet Halk Partisi Silivri İlçe Başkanı İbrahim Kömür ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra çok sayıda veli de açıklamaya katılarak destek verdi.

Basın açıklamasında, Milli Eğitim Bakanlığı’nın proje okullarına yönelik öğretmen atamalarının objektif kriterlere dayalı yapılmadığı, liyakatten uzak bir anlayışla hareket edildiği vurgulandı.

“MEB Keyfiyetle Hareket Ediyor, Eğitimde Adalet Yaralanıyor”

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Okulları, öğretmen ve öğrencileri proje, nitelikli, niteliksiz adıyla ayırmaktan derhal vazgeçin! Okulların sahibi değilsiniz. Eğitimde eşitliği, adaleti, hakkı ve liyakati sağlamak MEB’in asli görevidir.”

Eğitim-İş Genel Merkezi tarafından yayımlanan açıklamada, proje okullarının artık keyfi ve yandaş atamaların adresi haline geldiği belirtilerek, şu tespitlere yer verildi:

“MEB, eğitimdeki sorunları çözmek yerine bilinçli olarak yeni sorunlar yaratmaktadır. Proje okulları, siyasetin ve yandaş sendikaların makam dağıtmak için kullandığı bir garabete dönüşmüştür. Kriterleri taşıyan, yüksek lisans ve doktora yapmış, başarı belgeli öğretmenler bile atanmazken; liyakatsiz isimler görevlendirilmektedir.”

“Mahkemeler Bile Uyardı: Keyfi Atamalar Hukuka Aykırı”

Açıklamada yargı kararlarına da vurgu yapıldı: “Açtığımız ve kazandığımız birçok dava oldu. Mahkemeler, ‘Bakanlığın atama ve yer değiştirme yetkisi var ama bu yetkiler keyfi şekilde kullanılamaz’ demektedir.”

“Cumhuriyet değerleriyle, laiklikle kavga eden bir iktidarın başarılı olması mümkün değildir. Nitelikli eğitim ancak Cumhuriyetçi, idealist öğretmenlerle sağlanabilir.”

Eğitim-İş’ten MEB’e Net Çağrı:

Eğitim-İş, Milli Eğitim Bakanlığı’na açık çağrıda bulundu:

Okullar arasında “özel program ve proje uygulama okulu” ayrımına son verin.

Öğretmen atama ve yönetici görevlendirme süreçlerini tüm kurumları kapsayan tek bir yönetmelikle düzenleyin.

Liyakat ve şeffaflığı esas alın, torpili değil adaleti öne çıkarın.

Öğretmenleri yöntemler hakkında zamanında ve açık şekilde bilgilendirin.

Proje okullarındaki atamaları hukuka uygun, objektif kriterlerle yeniden yapın.

Eğitim-İş Son Sözünü Söyledi:

“Eğitim-İş olarak hiçbir öğretmenimizin mağdur edilmesine, MEB’in öğretmen kıyımı yapmasına, liyakatsizliğe teslim olmasına izin vermeyeceğiz. Her bir üyemizin hakkını sonuna kadar arayacağız.”

