Eğitim Kurumlarına Ziyaretlerini Sürdürdü

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, eğitim kurumlarına yönelik saha ziyaretleri kapsamında ilk olarak ’nu ziyaret etti. Okul Müdürü Doğan Hayta ve öğretmenlerle bir araya gelen Balcıoğlu, eğitim camiasının özverili çalışmalarına teşekkür ederek başarı dileklerini iletti.

İBB İş Birliğiyle Tadilatı Tamamlanan Okullarda İnceleme

Ziyaret programı kapsamında, ile yürütülen iş birliği çerçevesinde tadilat çalışmaları tamamlanan da ziyaret edildi. Okul Müdürü Erdal Güllü nezdinde eğitim kadrosuyla bir araya gelen Balcıoğlu, gerçekleştirilen yenileme çalışmalarının öğrenci ve öğretmenler için daha nitelikli eğitim ortamları oluşturacağını ifade etti.

Gümüşyaka Ortaokulu’nda Eğitimcilerle Buluşma

Programın son durağında ise yine İBB iş birliğiyle tadilat süreci tamamlanan ziyaret edildi. Okul Müdürü Ali Haydar Şahin ve öğretmenlerle görüşen Balcıoğlu, eğitim yatırımlarının ilçenin geleceği açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde öğretmenlerin taleplerini ve önerilerini dinleyen Balcıoğlu, eğitim alanındaki fiziki iyileştirme çalışmalarının sürdürüleceğini belirterek, eğitim camiasına verdikleri emek ve misafirperverlik için teşekkür etti.