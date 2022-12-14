Eğitim Müsteşarı Nasibova Azeri öğrencilerle bir araya geldi

Azerbaycan Eğitim Müsteşarı Doç. Dr. Necibe Nasibova, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’ni ziyaret ederek Azerbaycanlı öğrenciler ile bir araya geldi.

Bir dizi görüşmelerde bulunmak üzere Türkiye’ye gelen Azerbaycan Eğitim Müsteşarı Doç. Dr. Necibe Nasibova, Azeri öğrencilerin öğrenim gördüğü Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’ni ve Rektör Vekili Prof. Dr. Sıddıka Özkaldı Karakuş ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cenk Karakurt’u ziyaret etti.Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Vekili Prof. Dr. Sıddıka Özkaldı Karakuş, Eğitim Müsteşarı Doç. Dr. Necibe Nasibova’ya teşekkür ederek kendisine üniversite ve üniversitede öğrenim gören Azeri öğrenciler hakkında bilgi verdi.

Azerbaycan Eğitim Müsteşarı Nasibova, BŞEÜ’de başta Azeri öğrenciler olmak üzere tüm öğrencilerin eğitim ve öğretimlerinin yanı sıra sorunlarının çözümlerinde göstermiş oldukları ilgiden dolayı Rektör V. Karakuş’a ve tüm çalışanlara teşekkür etti. Rektör V. Karakuş’un günün anısına hediye takdimi ile devam eden ziyaret sonunda, Eğitim Müsteşarı Nasibova, üniversitede öğrenimlerine devam eden Azeri öğrencilerle bir araya geldi.