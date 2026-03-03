Eğitim-Sen Silivri'den Tepki: 'Okullarda Şiddet Münferit Değil'

Silivri’de gerçekleştirilen basın açıklamasında, 2 Mart’ta İstanbul Çekmeköy Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde meydana gelen bıçaklı saldırı hatırlatıldı. Olayda iki öğretmen ve bir öğrencinin yaralandığı, öğretmen Fatma Nur Çelik’in ise tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği vurgulandı.

“Yıllardır Uyarıyoruz”

Açıklamada saldırının münferit olmadığı ifade edilerek, okullarda artan şiddet vakalarına dikkat çekildi. Kalıcı ve önleyici politikaların hayata geçirilmemesi eleştirilirken, Milli Eğitim Bakanlığı’nın sorumluluğuna işaret edildi. “Bir öğrencinin kesici aletle okula girebilmesi güvenlik mekanizmalarının yetersizliğini göstermektedir” denildi.

“İtibar ve Güvenlik Sorunu”

Metinde, öğretmenlik mesleğinin kamuoyunda sistematik biçimde değersizleştirildiği savunularak, hedef gösteren söylemlerin şiddet iklimini beslediği kaydedildi. Pedagojik temelden yoksun uygulamaların ve denetimsiz faaliyetlerin okulları güvenli öğrenme ortamı olmaktan uzaklaştırdığı ifade edildi.

Derinleşen yoksulluk, gençlerde artan gelecek kaygısı ve rehberlik hizmetlerindeki yetersizliğin de riskleri büyüttüğü belirtilerek sosyal destek mekanizmalarının güçlendirilmesi çağrısı yapıldı.

“Bilimsel ve Bütünlüklü Politika Şart”

Eğitim-Sen, okullarda güvenliğin sağlanması için bilimsel ve katılımcı bir politika oluşturulmasını talep etti. Her okulda yeterli sayıda rehber öğretmen ve uzman personel görevlendirilmesi, risk altındaki öğrenciler için erken müdahale programlarının uygulanması ve bağlayıcı bir eylem planı hazırlanması gerektiği ifade edildi.

Saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması, ihmali bulunanların tespit edilmesi ve sorumluların hesap vermesi istendi. Açıklama, “Okullarımızı şiddete teslim etmeyeceğiz” mesajıyla son buldu.