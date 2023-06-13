Eğitim Şenliği'nin geliri depremzedelere gönderildi

Bilecik’te düzenlenen Eğitim Şenliği’nde kurulan hayır çarşısında elde edilen gelir depremzede vatandaşlara bağışlanacak.

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Eğitim Şenliği düzenlendi. İki gün sürecek olan etkinlik çerçevesinde bir de depremzedeler yararına bir hayır çarşısı kuruldu. Pazaryeri Hükümet Konağı yanındaki alana kurulan stantlarda okul yöneticileri öğrenciler ve veliler tarafından hazırlanan ürünler depremzede vatandaşlar için satışa çıkarıldı. İlçe halkının yoğun ilgi gösterdiği jhayır çarşısı vatandaşlar alışveriş yaptı.

"Bu deprem neticesinde sadece oradaki sosyal yaşam değil eğitim de aksadı"

Öğrencilerin tiyatro gösterisi, halk oyunları ve müzik dinletisini sergilediği Eğitim Şenliğinde konuşma yapan Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, "Eğitim şenliğinin hayırlara vesile olsun İnşallah. Bu eğitim şenliği neticesinde elde edilen gelirler depremzede kardeşlerimize, oradaki öğrencilerimizin ihtiyaçları için harcanmak üzere oraya bağışlanacak. 6 Şubat günü ülkemiz derin bir acıyla sarsıldı. 51 bin vatandaşımızın rahmeti rahmana kavuştuğu, birçok vatandaşımızın yaralandığı 11 vilayetimizi etkileyen çok büyük bir deprem yaşadık. Bu deprem neticesinde sadece oradaki sosyal yaşam değil eğitim de aksadı. Ancak gelinen noktada asrın felaketini asrın birliğiyle beraberliğiyle hep beraber yaraları sardık ve sarmaya devam ediyoruz. Rabbim bir daha böyle acılar yaşatmasın” dedi.

Eğitim Şenliği ve depremzede vatandaşlar için düzenlenen hayır çarşısının açılışı Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Kaymakam Ferhat Altay, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci ve Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Vekili Tahsin tarafından yapıldı.