Eğitim ve İstihdam Otobüsü İstanbul'u Geziyor!
Enstitü İstanbul İSMEK eğitimleri ve Bölgesel İstihdam Ofisi ile özel sektörde iş fırsatları İstanbullular ile buluşuyor. İstanbulluların iş başvurusu yapabileceği ve eğitim alabileceği Eğitim ve İstihdam Otobüsünün ilk durağı Silivri.
28 Kasım-2 Aralık tarihlerinde Silivri’nin farklı noktalarında İstanbullularla buluşacak otobüste iş ihtiyacı olan Silivrililer kariyer danışmanları ile bire bir görüşüp başvurularını yapabilecek. Enstitü İstanbul İSMEK eğitimlerinden faydalanmak isteyenlere ise kısa süreli eğitimler verilecek. Eğitim programları hakkında bilgilendirme yapılacak.
Otobüs içinde yer alan eğitim alanında “Doğal Ürünlerle Temel Cilt Bakımı, Eski Kot Pantolondan Çanta Yapımı, Etkili Konuşma, Doğal Yöntemlerle El ve Tırnak Bakımı, Amigurumi Anahtarlık Yapımı, Kozmetik Ürünlerle Temel Cilt Bakımı, Saç Örgü ve Topuz, Tığ Örgü Telefon Çantası Yapımı” başlıklarında eğitimler bulunuyor.