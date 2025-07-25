Eğitim ve sosyalleşme kampında 4 farklı etkinlik

SUBÜ İNARO Topluluğu’nun ÜNİDES çerçevesinde desteklenen ‘İNARO Eğitim ve Sosyalleşme Kampı’ isimli projesi ile eğitim, seminer, teknik gezi ve sosyalleşme etkinlikleri düzenlendi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) İnsansız Araçlar ve Otonom Teknolojiler Topluluğu (İNARO), Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) çerçevesinde desteklenmeye hak kazanan ‘İNARO Eğitim ve Sosyalleşme Kampı’ adlı projelerini hayata geçirdi. İki aşamadan oluşan proje çerçevesinde öğrenciler; yazılım, yapay zeka ve otonom teknolojiler alanında kendilerini geliştirme imkanı buldu. Projenin ilk aşamasında öğrencilere nesne yönelimli bir programlama dili olan ‘C++’ ve yüksek seviyeli bir programlama dili olan ‘Python’ ile yapay zeka üzerine eğitim verildi.

C++ eğitimini SUBÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Raşit Köker verdi. Eğitimde değişkenler, şartlar, döngüler, fonksiyonlar, hata ayıklama yöntemleri ve algoritma geliştirme konuları işlendi. Python eğitimi ise SUBÜ Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi Sümeyye Nur Esin tarafından verildi. Ardından öğrencilere Sakarya Uzay Havacılık Otomasyon Sanayi Yazılım Sistemleri Ar-Ge Test Merkezi Kurucusu Hakan Sarıoğlu tarafından ‘Yapay Zeka Destekli Otonom Sistemlerin Savunma ve Uzay Sanayisindeki Yükselişi’ başlıklı bir seminer verildi. Seminerde savunma ve uzay sanayisi, otonom teknolojilerde yapay zekanın yeri ve Türkiye’nin hedefleri anlatıldı. Projenin ikinci aşamasında ise öğrenciler, Optimum Süreç Tasarımı ve Uygulamaları Anonim Şirketi’ne teknik gezi düzenledi. Gezi sırasında üretim süreçlerinin otomasyonla entegrasyonu, robotik sistemlerin kullanım alanları ve Ar-Ge birimlerinin çalışmaları incelendi. Projenin sonunda Serdivan Gençlik Merkezi’nde sosyalleşme etkinliği yapıldı. Etkinlikte takım oyunları ve çeşitli aktiviteler uygulandı.