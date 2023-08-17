Eğitim ve tatbikatlar görüşüldü

Bilecik İl Afet ve Acil Yardım Müdürlüğü (AFAD) tarafından kentte faaliyet gösteren fabrikalara verilecek olan eğitim ve tatbikat görüşmeleri devam ediyor.

Bilecik AFAD Müdür Mehmet Hayri Demirel, Söğüt ilçesinde faaliyet gösteren bir maden ocağı iş sağlığı ve güvenliği yetkilileriyle bir araya geldi. Heyet maden ocağında verilecek eğitim ve tatbikat hakkında fikir alışverişi yapıldı. İl Müdürü Demirel, AFAD olarak her zaman her eğitim ve tatbikat desteğine yardımcı olacağını belirterek, yapılan bu görüşmeden memnuniyet duyduğunu dile getirdi.