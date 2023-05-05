Eğitim Yatırımları Değerlendirme toplantısı yapıldı

Bilecik'te Eğitim Yatırımları Değerlendirme toplantısı yapıldı.

Eğitim Yatırımları Değerlendirme toplantısı yapıldı
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Bilecik’te Eğitim Yatırımları Değerlendirme toplantısı yapıldı.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda il genelinde devam eden eğitim yatırımları değerlendirildi. Bilecik İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı ve İl Milli eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol’un eşlik ettiği Vali Kızılkaya toplantı sonrası yaptığı bilgilendirmede, “Devam eden eğitim yatırımlarını değerlendiriyoruz. Bu çerçevede; 1 okul tamamlandı, 8 okulun yapımı devam ediyor, 1 okul ihale aşamasında, 2 okul proje aşamasında. Projeler tamamlandığında 12 yeni ve modern eğitim yuvasını şehrimize kazandıracağız” dedi.