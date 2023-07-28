Eğitim yuvası olacak merkezde sona doğru

Çayırova’da projelendirilen Yenimahalle Aile Sağlığı Merkezi ile Şekerpınar Bilgi Evi çalışmalarında sona doğru yaklaşıldı.

İlçeye önemli eserler kazandıran Çayırova Belediyesinin 2 projesinde sona yaklaşıldı. Yapımına hızla devam edilen Yenimahalle Aile Sağlığı Merkezi (ASM) ile Şekerpınar Bilgi Evi’nde çevre düzenlemeleri hızla ilerliyor. Yapılacak düzenlemelerin ardından iki proje de vatandaşların hizmetine hazır hale gelecek. Her iki eserin de bina inşaatı ve iç tefrişat çalışmaları tamamlanırken, Şekerpınar Bilgi Evi ve Yenimahalle ASM yapılacak çevre düzenlemelerin ardından çok kısa sürede vatandaşların kullanımına açılacak. Vatandaşlardan gelen talep üzerine yapılan Bilgi Evi ve Aile Sağlığı Merkezi, mimarisi, içeriği ile sıcak bir eğitim yuvası olacak. Merkezde okul öncesi, ders destek eğitimi, LGS hazırlık, yetişkinler için ise meslek ve sanat edindirme kursları düzenlenecek. Çevre düzenlemesi yapılan Yenimahalle Aile Sağlığı Merkezi, 2 kattan oluşuyor. Giriş katında spor salonu ve muhtarlık ofisi, ikinci katta ise Aile Sağlığı Merkezi hizmet verecek.