1 yılda 21 mesleki eğitim iş birliği protokolüne imza atıldı

Sektörlere nitelikli, donanımlı ara eleman yetiştiren İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu (İKMYO), bir yılda 21 kurumla iş birliği protokolüne imza attı.

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu, bir yılda 21 kurumla eğitim, uygulama ve staj iş birliği protokolü imzaladı. Protokollerin önemi hakkında açıklamalarda bulunan İKMYO Müdürü Prof. Dr. Derman Küçükaltan, “Bu protokollerin amacı; sektörlere nitelikli, donanımlı ara eleman yetiştirme misyonumuz çerçevesinde öğrencilerimizin bizzat uygulamanın içinde eğitim almalarını sağlamak, stajlarını gerçekleştirmek ve sonuçta istihdam edilebilmelerini sağlamaktır” ifadelerini kullandı.

“İş birliği protokolleriyle daha çok tercih ediliyoruz”

Prof. Dr. Derman Küçükaltan konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bu çerçevede, sektörlerin isteklerine ve beklentilerine uygun verdiğimiz teorik eğitimlerin, protokollerimizle pratiklerle bütünleştirmektir. Teknik, sağlık, sosyal alanlardaki programlarımız, bu iş birliği protokolleriyle daha çok tercih edilmekte ve ilgi görmektedir.”

İKMYO’nun internet sitesinde de duyurulan ve çok sayıda firmayı kapsayan iş birliği protokollerinden bazıları ise şu şekilde:

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğü

Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı

İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğü

Türk Hava Yolları

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü

İzmir Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ve Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO)

İzmir Genç İşinsanları Derneği (EGİAD)

Ege Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (ESİAD)