22 milli sporcuya eğitim bursu

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 52 vakıf üniversitesi ile imzaladığı tarihi anlaşmaya göre uluslararası seviyede başarı kazanan elit sporcular, ‘Yüzde Yüz Sporcu Bursu Mutabakatı’ çerçevesinde vakıf üniversitelerinde tam burslu eğitim görebiliyor. İstanbul Gelişim Üniversitesi de 22 milli sporcuya yüzde yüz eğitim bursu sağladığını duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile 52 vakıf üniversitesi arasında imzalanan mutabakat metni uyarınca aşağıdaki spor alanlarında son dört yıl içerisinde başarılı olduğu belgelendirilen milli sporculara söz konusu vakıf üniversitelerine YKS sonucuna göre yerleşmeleri durumunda ilgili vakıf üniversitesi tarafından yüzde 100 öğretim ücreti indirimi yapılıyor.

22 milli sporcuya yüzde yüz burs

İstanbul Gelişim Üniversitesi’nden (İGÜ) yapılan açıklamada, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavlarına başvuru yapan 22 milli sporcuya yüzde yüz eğitim bursu sağlandığı duyuruldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türk sporuna destek olmak adına ‘Yüzde Yüz Sporcu Bursu Mutabakatı’ imzaladıklarını ifade eden İGÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli, “Milli sporcular ülkemizin en önemli temsilcileri. Sporcularımızı başta eğitimleri olmak üzere sportif çalışmalarda da her koşulda üniversite olarak destekliyoruz” diye konuştu.

“Futbol, yüzme, tekvando, badminton, tenis, karate, eskrim, atletizm ve güreş”

22 milli sporcuya yüzde yüz eğitim bursu sağlandığını söyleyerek, spor branşları hakkında bilgi veren Gayretli, “Futbol, yüzme, tekvando, badminton, tenis, karate, eskrim, atletizm ve güreş branşlarında milli sporcularımız var. Hepsine hem eğitim hem spor hayatlarında başarılar diliyorum” dedi.