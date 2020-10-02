3 Bin Öğrenciye Okul Çantası ve Kırtasiye Desteği

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın eğitime destek projeleri arasında yer alan 1.sınıflara çanta ve kırtasiye malzemesi desteği 2020-2021 Eğitim Öğretim yılında devam ediyor. İlçe genelinde bulunan okullarda eğitim gören 3 bin öğrenci için hazırlanan okul çantası ve kırtasiye malzemeleri, Silivri Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonu ile öğrencilere teslim edilmeye başlandı. Danamandıra ve Sayalar ilkokulunda düzenlenen Eğitim Seti Dağıtım Töreninde, Silivri Kaymakamı Ali Partal, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zekeriya Artar ve mahalle muhtarları öğrencilere hediyelerini teslim etti.

BAŞKAN YILMAZ: “EN GÜZEL YATIRIM ÇOCUKLARIMIZA YAPILANDIR”

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, geçtiğimiz yıl okula yeni başlayan 3 bin 100 öğrenciye çanta ve kırtasiye malzemesi hediye ettiklerini söyleyerek, aynı desteğe bu yıl da devam ettiklerini belirtti. 3 bin okul çantası ve yaklaşık 40 çeşit kırtasiye ürününden oluşan eğitim setinin ilçe genelinde bulunan okullara dağıtılmaya başlandığını ifade eden Başkan Yılmaz, şöyle konuştu: “Göreve geldiğim günden bu yana beni en çok mutlu eden şey eğitim alanında yaptığımız yatırımlardır. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın en iyi şekilde eğitim almaları bizim için çok önemli. Bu sebeple, özellikle merkeze uzaklığı nedeniyle dezavantajlı olan köy okullarımızdan başlayarak dış cephesinden tuvaletlerine, kütüphanesinden bilgisayar odasına, tiyatro ve konferans salonlarına kadar birçok çalışma yaptık. Ayrıca temizlik malzemelerini de teslim etmeye başlayacağız. Ülkemizi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hedeflediği muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkaracak olan çocuklarımızın en uygun şartlarda eğitim görmeleri için çalışmalarımızı ve yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki; en güzel yatırım, çocuklarımıza yapılan yatırımdır. Geçen yıl 3 bin 100 öğrencimize okul çantası ve kırtasiye malzemesi hediye etmiştik. Bu yıl da yine 1. sınıfa başlayan öğrencilerimiz için hazırladığımız okul çantası ve bir dönem boyunca yeterli olacak kırtasiye malzemelerini İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile koordineli olarak çocuklarımıza hediye ediyoruz. Eğitim setimizin içerisinde çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılamak adına özel olarak hazırlattığımız boyama kitaplarımız da olacak.”

BİR DÖNEMLİK KIRTASİYE İHTİYAÇLARI MEVCUT

Silivri Belediyesi tarafından hazırlatılan setlerde; sırt çantası, 40 yapraklı çizgili defter, 40 yapraklı kareli defter, 40 yapraklı güzel yazı defteri, resim defteri, müzik defteri, kalem kutusu, kırmızı kalem, 2 adet kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, 12’li pastel boya, küt uçlu makas, 8’li sulu boya, 3’lü defter kabı, 10’lu el işi kâğıdı, etiket, 4 renk oyun hamuru, sayma seti (abaküs, fasulye, çubuk), boyama kitabı ve iki adet 6’lı kuru boya kalemi, boyama kitabı gibi 20’den fazla bir dönemlik kırtasiye malzemesi bulunuyor.