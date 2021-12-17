3. Spor Travmatolojisi ve Rehabilitasyonu Kongresi BUÜ ev sahipliğinde başladı

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), bu yıl 3.’sü gerçekleştirilen Spor Travmatolojisi ve Rehabilitasyonu Kongresi’ne ev sahipliği yaptı.

Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde 17-18 Aralık tarihleri arasında düzenlenen Kongrenin sloganları “Dokuya saygı duy, koru ve iyileştir” ile “Sağlıkla hareket et” olarak belirlendi. Türkiye’nin farklı bölgelerinden çok sayıda uzman konuşmacının katıldığı programın açılış töreninde BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nurcan Özyazıcıoğlu, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Başkanı Prof. Dr. Defne Kaya Utlu, akademisyenler ve çok sayıda tıp öğrencisi yer aldı.

Kongrede kısa bir açılış konuşması gerçekleştiren BUÜ Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapmış olmaktan dolayı memnuniyet duyduklarını söyledi. 46 yıllık bir üniversite olduklarına işaret eden Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, “71 bin öğrencisi ile Türkiye’nin en kalabalık 3 üniversitesinden birisiyiz. Araştırma üniversiteleri arasında yer alıyoruz. Dolayısıyla bilimsel ve akademik anlamda bir yarışın içerisinde bulunuyoruz. Yetiştirdiğimiz öğrencilerin, ülkemizin ve dünyanın pek çok yerinde söz sahibi olduklarını görüyor, bununla da gurur duyuyoruz. Öte yandan, bilim ve teknolojik çıktılar üretmeye ve bunları topluma yansıtmaya çalışıyoruz. Sağlıktan eğitime, sosyal bilimlerden fen bilimleri ve temel bilimlere kadar 4 temel alanda eğitim-öğretim hizmeti veriyoruz” dedi.

"Bilim, insanlığa hizmet etmeli"

Üniversitelerin topluma hizmet anlayışı ile faaliyetlerini yürütmesi gerektiğinin altını çizen Rektör Kılavuz, “Bir dönem bilimde derinleşebilmek adına çok küçük bilim dallarına kadar inildi ve buralarda bilim dalları oluşturuldu. Ancak görüldü ki bu aynı zamanda bilim körlüğü dediğimiz bir mantığı da beraberinde getirdi. İnsana hizmeti ana odak noktasına almayan, topyekun insanı kucaklamayan sonuçlar doğurdu. Bunun mahsurları görülünce bilim dünyası bu sefer multidisipliner dediğimiz yaklaşımı benimsemeye başladı. Biz daha çok bu anlayış ile çalışıyoruz. Çünkü insanın problemlerinin çözümünün en kolay yolunun bu olduğu kanaatine sahibiz. Bugün bulunduğumuz Spor Travmatoloji ve Rehabilitasyon Kongresi’nde de bu anlayışın ne kadar doğru olduğunu görüyoruz. Artık dünyada da bilim buraya doğru evriliyor. İnsana dokunan her bir eylemin çok faziletli ve değerli olduğuna inanıyorum. Başta düzenleme ekibi olmak üzere katkı sunan tüm değerli insanlara teşekkür ediyor, kongrenin öncelikle Türk bilim dünyasına ve tüm insanlığa hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

"Güçlü eğitim altyapısı"

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nurcan Özyazıcıoğlu da yeni bir fakülte olduklarından dolayı şimdilik hemşirelik ile fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümlerine öğrenci alımı yaptıklarını açıkladı. Güçlü bir eğitim programına sahip olduklarının altını çizen Dekan Prof. Dr. Nurcan Özyazıcıoğlu, “Günümüzde pandemi nedeniyle veya teknolojilerin hızla gelişmesine bağlı fiziksel aktivitelerde azalma, yine hastalık, yaralanma ve sakatlık gibi olağanüstü sağlık sorunlarının hızlı ve etkili çözümlenmesinde fizyoterapistler son derece etkin bir rol üstleniyorlar. Bu kongrenin konusu olan spor yaralanmaları, fizyoterapistlik mesleğinin farklı disiplinlerle ortak çalışmalarına katkıda bulunacak ve bu alandaki bilgi birikimini arttıracaktır. Kongreyi düzenleyen tüm akademisyenlerimizi ve emeği bulunan herkesi tebrik ediyor, meslek çalışanlarına, sağlık alanına ve ülkemize yararlar getirmesini temenni ediyorum” diye konuştu.

Kongre Düzenleme Kurulu Üyesi ve BUÜ SBF Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Başkanı Prof. Dr. Defne Kaya Utlu ise yoğun bir sürecin ardından etkinliği düzenlemiş olmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduklarını belirtti. Prof. Dr. Defne Kaya Utlu, kongreye katkı veren herkese ve tüm katılımcılara teşekkür etti.

3. Spor Travmatolojisi ve Rehabilitasyonu Kongresi, açılış töreninin ardından çeşitli oturum ve sunumlarla devam etti.