Uzun bir sürenin ardından 5. ve 9. sınıf öğrencileri okula adım attı. Yüz yüze eğitim, diğer sınıflarda olduğu gibi haftada iki gün şeklinde gerçekleştirilecek. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) okullarda Covid-19 tedbirleri aldı. Daha önce de öncelikle okul öncesi ve 1. sınıflar, sonrasında ise 2, 3, 4, 8. ve 12. sınıflar için yüz yüze eğitim başlatılmıştı. Okulların girişinde öğrencilerin ateşleri ölçülüp ardından okullara girdiler. Fatih Selçuk Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi’ne gelen öğrencilerin önce ateşleri ölçüldü. Denetimler kapsamında velilerin bahçeye girmesine de izin verilmedi.
5. ve 9. sınıflar yüz yüze eğitime başladı
2020-2021 EĞİTİM DÖNEMİNE EVLERİNDE BAŞLAYAN MİLYONLARCA ÖĞRENCİ, KADEMELİ OLARAK OKULA DÖNMEYE DEVAM EDİYOR. 5. VE 9. SINIFLAR DA BUGÜNDEN İTİBAREN OKULDA YÜZ YÜZE EĞİTİME BAŞLADI.
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