6 milyon öğrenci arasından isimlerini finale yazdırdılar

Dünyada 6 milyondan fazla öğrencinin katıldığı, Fransa merkezli “Kangourou Sans Frontieres” Derneğine bağlı olarak 80 ülkede uygulanan ‘Kanguru Matematik’ sınavında Gökkuşağı Koleji öğrencileri adını finale yazdırdı.

Yarışma ve sınavlarla öğrencilerin matematiğe olan ilgisini çekmek ve matematikte yetenekli öğrencileri daha da motive etmek amacıyla 80 ülkede 6 milyondan fazla öğrencinin katılımıyla düzenlenen ‘Kanguru Matematik’ sınavının finalistleri arasına Gökkuşağı Koleji öğrencileri de girdi.

“Türkiye 1’incisi olarak tamamladı”

Önemli bir uluslararası matematik organizasyonu olan ‘Kanguru Matematik’ sınavında, Gökkuşağı Koleji Ümraniye Şubesi 5’inci sınıf öğrencisi Kerem Günerkan, Ümraniye Şubesi 6’ncı sınıf öğrencisi Meva Tunç, Bahçelievler Şubesi 7’nci sınıf öğrencisi Mahdyar Farshbaf Aghajani ve Hüseyin Furkan Şahin, Bahçeşehir Şubesi 4’üncü sınıf öğrencisi Tuna Yeniköylü, 7’nci sınıf öğrencisi Zeynep Sena Sert, 8’inci sınıf öğrencisi Ömer Melih Aydın ve Kayra Yıldırım final sınavına girmeye hak kazandı. Hüseyin Furkan Şahin isimli öğrenci ise yarışmanın 1’inci aşamasındaki tüm sorulara doğru yanıt vererek, sınavı Türkiye 1’incisi olarak tamamlama başarısını gösterdi.

Matematiği öğrenciler arasında daha popüler hale getirmeyi hedeflediklerini ifade eden Gökkuşağı Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Gayretli, “Öğrencilerin matematiğin zor ve sıkıcı olduğu yönündeki fikirlerini değiştiriyoruz. Tüm öğrencilerimizi kutluyor ve final sınavında başarılar diliyorum” diye konuştu.