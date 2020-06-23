60 bin kişi Turkcell Akademi’de eğitim alıyor

Yaklaşık 60 bin çalışanın online eğitim aldığı Türkiye’nin ilk kurumsal üniversitesi olduğu belirtilen Turkcell Akademi, verdiği eğitimlerle ‘yeni normal’in olmazsa olmazı dijital dönüşüme hız kazandırıyor.

Türkiye’nin ilk kurumsal üniversitesi olduğu kaydedilen Turkcell Akademi, kovid-19 sürecinde daha da önem kazanan dijital dönüşüme verdiği eğitimlerle destek oluyor. Turkcell Akademi Genel Müdürü Banu İşçi Sezen, eğitim ve gelişim platformlarına yıllardır yaptıkları yatırımla kovid-19 sürecine en hazırlıklı giren şirket olduklarını belirtti.

Sezen, "Bu süreçte kurumsal müşterilerimize verdiğimiz eğitimlerle dijital dönüşüm konusunda destek olmaya başladık. Kurumların kendi çözümleri için dijital içeriklerini nasıl hazırlayacaklarına dair uzaktan eğitimler veriyoruz. 2 bin 500’den fazla eğitimle, dijital dönüşüme ivme kazandırdık. ‘Yeni normal’de sadece eğitimde değil işe alım, terfi gibi İK süreçlerinde de dijitalleşmek isteyen şirketleri ‘Case LAB uzaktan değerlendirme merkezi’ uygulamamız ile tanıştırdık. Tüm Türkiye’de operasyonu olan şirketlere yüzde 100 online, kuruma özel tasarlanmış sertifika programları sunarak çalışan gelişiminde dinamik bir eğitim ekibi olma fırsatını sağladık." diye konuştu.

Sezen, kapasite problemi nedeniyle istediği verimi sağlayamayan kurumlara da kurumsal satış ekipleriyle birlikte altyapılarını destekleyecek çözümler sunduklarını vurgulayarak, "Şirketlerin, kurumsal verimliliğin yanı sıra çalışan memnuniyetini ve bağlılığını artırmak için eğitim ve gelişime yatırım yapmaya devam etmelerinin önemine inanıyoruz. Tam da bu sebepten kurumsal şirketlerin de ‘akademi’si ve eğitim çözüm ortağı olarak Türkiye’nin dijital dönüşümüne hız kazandıracağımıza inanıyoruz." dedi.

"Kendi eğitim programlarını hazırlayabiliyorlar"

Turkcell Akademi’nin kurumsal şirketlere sunduğu LMS (Learning Management Systems), kullanıcılarına üründeki ara yüzü özelleştirip kendi logolarını ve kurum renklerini ekleyebildikleri, platforma kendi çalışanlarını ve kendi eğitimlerini tanımlayabildikleri, sonrasında ister kendi eğitimleriyle isterlerse de platformdaki hazır eğitimler arasından seçtikleriyle çalışanlarına eğitim ataması yapabildikleri uçtan uca bir online platform sunuyor.

Ürün ayrıca çalışanlara SMS ve email ile eğitim atama bildirimi gittikten sonra çalışanların yine online olarak tarayıcıdan veya Akademim mobil uygulamasından giriş yaparak eğitimleri izlemesine, şirket eğitim yöneticilerinin de raporlar üzerinden çalışanların izlenme, sınav sonucu, anket vb. raporlarını takip edebilmelerine imkan veriyor. Turkcell Akademi’de yaklaşık 55 bin kişilik Turkcell ekosisteminin yanı sıra farklı şirketler için hazırladığı farklı programlarla LMS üzerinden 60 bin çalışana uzaktan eğitim veriyor.

50 bininci sertifika dağıtıldı

Turkcell Akademi geçen günlerde 50 bininci sertifikasını dağıttığı da bildirildi. Kurumsal ve bireysel Turkcell mağaza yapısında çalışan personel için 2015 yılında başlatılan ‘Perakende Sertifikasyon Programı’ kapsamında bugüne kadar 27 bin 580 katılımcıya ’Temel Perakendecilik Sertifikası’ verildi. Sertifika sonlanma zamanı gelerek bilgi seviyesi sınavına giren 8 bin 810 bayi çalışanına da ‘Temel Perakendecilik Yenileme Sertifikası’ verildi. Bu sınavdan en yüksek puanı elde eden 485 çalışan, Marmara Üniversitesi ile ortaklaşa yapılan ‘İleri Seviye Perakendecilik Sertifikası’nı da aldı.

Mağaza çalışanlarının şirket hedeflerine uygun olarak müşterilere daha iyi hizmet verebilmeleri için oluşturulan ‘Dikey ve İleri Seviye Sertifikasyon’ programlarında ise 4 bin 933 bayi çalışanı ‘Turkcell Finansal Servisler Sertifikası’nı almaya hak kazandı. Bu çalışanlar içerisinden eğitimlerine devam eden bin 108 kişi ‘İleri Seviye Finanscell Serifikası’ aldı. Mağaza çalışanlarının teknoloji odağını artırmak ve yeni teknolojilerin öğrenilmesini sağlamak için oluşturulan dikey sertifikasyon programında ise 4 bin 330 bayi çalışanı ‘Dijital Servis ve Çözümler Sertifikası’na, 3 bin 521 çalışan ise ‘Yeni Nesil Servisler Sertifikası’na sahip oldu.

Turkcell Sigorta hizmetlerinin mağazalarda verilmesi ve mağaza içinde sağlanan sigorta hizmetlerinde çalışan uzmanlığını artırmak için hazırlanan gelişim programı sonunda da Sigortacılık Eğitim Merkezi tarafından yapılan SEGEM sınavında 376 bayi çalışanı ‘SEGEM Sertifikası’ almaya hak kazandı. Sertifikasyon programının başladığı ilk günden bugüne kadar Turkcell hedef ve stratejilerine bağlı olarak mağaza çalışanları için düzenlenen gelişim programlarında başarılı olan çalışanlara 51 bin 150 sertifika verildi.

Digital Masters mezun vermeye başladı

Yapılan bilgilendirmede; Turkcell çalışanlarına yönelik 2018’de başlatılan Digital Masters programına şu ana kadar 2 bin 503 kişi başvurdu. Başlangıç ve ileri olmak üzere iki seviyeden oluşan programda, aralarında yapay zeka programlama, iş analitiği, veri bilimi, makine öğrenmesi, doğal dil işleme, ileri seviye yapay zeka programlamanın bulunduğu toplam 12 eğitim bulunuyor. Programın başlangıç tarihinden itibaren yaklaşık 1000 kişi mezun oldu.

Bölümlerin başlayan eğitimleri şöyle:

ICT: 1100 kişi online eğitim platformlarından (Udemy, Udacity, Linux Academy) eğitim almaya başladı. 50 sınıf içi eğitim (Java Başlangıç, Advanced Java, ETL Başlangıç, Advanced ETL ve Analist Gelişim Programı) Webinar ve Sanal Sınıf yöntemine dönüştürüldü, toplamda 550 kişi Webinar / Sanal Sınıf yöntemi ile eğitimlerini almaya başladı.

NT: 1000 kişi online eğitim platformlarından Udemy, Linux Academy, INE, Geleceği Yazanlar eğitimlerini almaya başladı. 30 sınıf içi eğitim (Devops, SDN&NFV, Advanced Python, SQL) webinar ve sanal sınıf yöntemine dönüştürüldü ve toplam da 500 kişi Webinar / Sanal Sınıf yöntemi ile eğitimlerini almaya başladı.

Yasal zorunluluk: Yasal zorunluluk kapsamında beş farklı başlıkta yapılan Bilgi Güvenliği, TODİEK, İş Sürekliliği, Rekabet Hukuku ve Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele eğitimleri Video Learning olarak gerçekleştiriliyor. Toplamda 5 bin Turkcell çalışanı bu eğitimleri alıyor.

Akademi eğitmenleri: 700 gönüllü akademi eğitmeni için 3 farklı sanal sınıf eğitimi tasarlandı. Böylece eğitmenlerin verimliliklerinin artırılması amaçlanıyor.

Fonksiyonel eğitim: Turkcell’in teknik ve satış ekiplerinin dışında kalan, diğer fonksiyon çalışanlarının ihtiyaçlarına özel tasarlanan eğitim ve gelişim süreçleri var. Eğitimlerin Sanal Sınıf Uygulaması / Webinar veya online gelişim platformlarından (Coursera, Udemy vb) ile çalışanlara sunulması planlanıyor.

HAP+ Live: Tüm Turkcell grup çalışanlarının bu döneme özel evden çalışma verimliliğini, psikolojik ve bedensel sağlığını korumayı ve gelecek dönem müşteri beklentilerini anlamayı destekleyen HAP+ eğitimleri, Canlı Sanal Sınıf uygulaması ile her hafta farklı eğitimler ve konusunun uzmanı eğitmenlerle çalışanlara sunuluyor. Canlı seansa katılamayanlar eğitimleri daha sonra kayıttan izleyebiliyor.

Oryantasyon: Yeni işe başlayanların oryantasyon eğitimi, dijital eğitimler ve sanal sınıf yöntemiyle gerçekleştiriliyor. Yeni normalde de eğitimler sanal sınıf üzerinden devam edecek.

KVK&GENPA: KVK ve Genpa çalışanlarının evden çalışma günlerinde verimliliğini artıracak, ayrıca psikolojik ve bedensel sağlıklarını korumayı, yeni dönemde müşteri beklentilerini anlamalarını geliştirmeyi amaçlayan online sanal sınıf eğitimleri planlandı. Müşteri hizmetleri, satış ve finans çalışanlarının fonksiyonel eğitim ihtiyaçları Turkcell Akademi üzerindeki online video eğitimler ve destekleyici canlı sanal sınıf eğitimlerle sürdürülüyor.

Liderlik: Online tasarlanan programın strateji odağında pandemi sonrasında her hafta bir konuk konuşmacı ağırlayarak tüm yönetici adaylarında farkındalığın artırılması amaçlanıyor. Koç Üniversitesi ile ortak hayata geçirilen yönetici yetiştirme program tamamen online ortamda sürdürülüyor.