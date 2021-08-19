Açı kalitesi artık Silivri’de

TANITICI HABER

Kurumsallaşma sürecine, Ankara Sıhhıye Strazburg Caddesi’ nde, 1993 yılında altı derslikten oluşan mütevazı bir yapıda öğretime faaliyetlerine başlayan Açı Eğitim Kurumları, kurulduğu günden bu yana çok sayıda şubesi ve yüzlerce eğitim kurumuna verdiği yayın desteği ile önemli bir noktaya geldi.

Türkiye genelinde yapmış olduğu büyükorganizasyonlarıyla öğrencilerinsınavlarından önce eksikliklerini zamanında görerek gidermelerine yardımcı olan kurum, uzaktan eğitim programları ve rehberlik alanındaki meslek tanıtım videolarıyla örnek oldu. Öğrenci rehberliğinde yapmış olduğu özgün ve tutarlı çalışmalarıyla yeniliklerin ve aydınlık geleceğin hazırlayıcısı oldu.

2019 ve 2020 LGS Türkiye birincilerini çıkaran Açı Eğitim Kurumları kararlı, kendinden emin ve deneyimli kadrolarıyla birçok başarıya imza atarken, Silivri Açı Kurs Merkezi olarak aynı başarılara ulaşmak adına, Silivri’de de faaliyetlerine başladı.

Piri Mehmet Paşa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Makbule Yönel İş Hanı Kat:4 adresinde, konusunda uzman eğitim kadrosu ile öğrencilerini “mutlak başarı” ya taşımak için çalışmalarına hız kesmeden devam eden Silivri Açı Kurs Merkezi, 0543 728 98 97 telefon numarası ve sosyal medya hesaplarıyla da bir tık uzağınızda.

Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2021, 11:19