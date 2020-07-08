Ahmet Güneştekin: Z kuşağına güveniyorum

Lise öğrencileri; Cem Kalay, Enes Karakullukçu, Pelin Öztürk, Ahmet Emir Karaca ve Emre Özarar tarafından kurulan Kriz ve Liderlik Platformu’nun bu haftaki konuğu sanatçı Ahmet Güneştekin oldu. Sosyal medya üzerinden gençlerle bir araya gelen Güneştekin, gençlere pandemi sürecinde yaşadıklarını, aldıkları önlemleri anlatarak yeni projeleri hakkında bilgi verdi.

Gençliğe çok güvendiğini, zehir gibi bir kuşağın geldiğini ve önümüzdeki dönemde kendilerini bu Z kuşağının yöneteceğini bilmenin mutlu ettiğini belirten Güneştekin, gençlerle konuşmasında başarılı olmak için 3 şeyi mutlaka uygulamak gerektiğini; bilgi sahibi olmanın, çok çalışmanın ve disiplinli olmanın başarı için şart olduğunu belirtti.



Gençlere en önemli öğüdünün ise ne iş yaparlarsa yapsınlar mutlaka kendi fikirlerini kattıkları, kendilerine özgün işlere imza atmalarının başarıyı getireceğini söyleyen Güneştekin, “Gençsiniz, beyninize bilgiyi en iyi şekilde hapsettiği yaştasınız. Eğer bol bol araştırır, okursanız çok fazla bilgiye sahip olursunuz. Eğer bıkmadan usanmadan çalışırsanız ve bir de bu saydıklarıma disiplinli olmayı eklerseniz yapamayacağınız, başaramayacağınız iş yok. Hayatınızdaki en önemli sır; cesaret ve özgüven ve bu sizin kuşakta gördüğüm kadarıyla yeterince var. İnanıyorum ki hepiniz geleceğin yöneticileri, sanatçıları ve önemli iş insanları olacaksınız. Bunun için çok çalışmanın ve çok bilmenin önemli olduğunu unutmayın. Cesaret ve özgüven okumak ve çalışmakla taçlanır” dedi.



Gençler kurdukları platformla, pandemi döneminin yönetilmesi, farklı sektörlere etkileri, normalleşmenin nasıl olacağı gibi konuları işlemeyi ve bu yönde bilinç oluşturmayı hedefliyor.