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Akademik Kurul Toplantısı yapıldı

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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Gölpazarı Meslek Yüksek Okulunda (MYO) Akademik Kurul Toplantısı Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir başkanlığında yapıldı.

Akademik Kurul Toplantısı yapıldı
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Gölpazarı Meslek Yüksek Okulunda (MYO) Akademik Kurul Toplantısı Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir başkanlığında yapıldı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi MYO 2021-2022 eğitim öğretim dönemi Akademik Kurul toplantısı gerçekleştirildi. Gerçekleşen toplantıya Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhami Yurdakul ve Gölpazarı MYO Müdürü Doç. Dr. Sinan Temel ve akademisyenler katıldı.

Toplantıda 2021-2022 eğitim öğretim döneminde izlenecek eğitim stratejileri, yüz yüze eğitim süreci ve yapılacak akademik çalışmalar değerlendirildi. Toplantının ardından Rektör Beydemir, Gölpazarı MYO’da bulunan öğrencilerle bir araya geldi.

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