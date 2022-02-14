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Akademisyenler gençlere tecrübelerini aktardı

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Bursa’nın Büyükorhan ilçesinden çıkıp akademisyen olan eğitimciler tecrübelerini ilçenin gençleriyle paylaştı.

Akademisyenler gençlere tecrübelerini aktardı
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Bursa’nın Büyükorhan ilçesinden çıkıp akademisyen olan eğitimciler tecrübelerini ilçenin gençleriyle paylaştı.

Büyükorhan Gençlik Derneği, ilçeden çıkıp kariyer yapmış kişileri ilçenin öğrencileriyle bir araya getirip tecrübelerini paylaşmasını sağlıyor. BÜGED, derneği kendisi de Büyükorhanlı olan Eskişehir Üniversitesi Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cem Sevik’i ilçenin öğrencileriyle buluşturdu. Düzenlenen gecede Sevik, öğrencilere tavsiyeler vererek tecrübelerini paylaştı.

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Düzenlenen etkinliğin kendileri için çok faydalı geçtiğini belirten öğrenciler BÜGED derneğine düzenlediği gece için teşekkür etti.

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