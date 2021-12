Altınova’da lise öğrencileriyle buluşan Yalova Valisi Muammer Erol:

Yalova Valisi Muammer Erol, 7’den 77’ye Çevrimiçi Altınova projesi kapsamında “Geleceğimdeki Ben” teması kapsamında düzenlenen etkinlikte öğrencilerle buluştu.

Yalova Valisi Muammer Erol, Altınova Kaymakamlığı ve Altınova Belediyesi iş birliği ile öğrencilerin spor, kültür, sanat ve sosyal gelişimlerine destek vermek amacıyla hazırlanan “7’den 77’ye Çevrimiçi Altınova” projesi kapsamında lise öğrencileri ile bir araya geldi.

Altınova Belediyesi Konferans Salonunda düzenlenen etkinlik, açılış konuşmasının ardından Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit’in konuşmasıyla devam etti. 3 yıldır Yalova’da valilik görevinde bulunduğunu söyleyen Yalova Valisi Muammer Erol, “Altınova Kaymakamımız ve Altınova Belediye Başkanımız el ele vererek çok güzel işler yaptıklarına şahit oluyorum. İşbirlikleri, gayretleri, çalışmalarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

“Hedeflerde sapmalar olabilir”

9’uncu sınıfta yapılan hedeflerde sapmalar olabileceğini söyleyen Vali Erol, “Ancak bir şeye kafa yormak bile yormayanlara karşı avantaj oluşturur. Kafa yoruyor olmanız, sizlerin kıymetli olduğunu gösteriyor” diye konuştu.

“Valiler arasında kıdemde ön sıradayız”

Özgeçmişi hakkında kısa bilgiler veren Vali Erol, “1978 yılında Kayseri Bünyan Lisesi’nden mezun oldum. O yıl üniversiteyi kazanamadım. Evde kaldım ve derslere çalıştım. 1979 İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliğini kazandım. 1980 yılında yeniden sınava girdim ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandım. 1984’te hukuk fakültesinden mezun oldum. 1985 yılında kaymakam adayı olarak Tekirdağ’da göreve başladım. Okul yıllarından sonra geçen 36 yılım var. Mevcut valiler arasından benden önce kaymakam adayı yoktur. Aydın Valimiz Hüseyin Aksoy devre arkadaşımdır. Birlikte, kıdemde ön sırada görünüyoruz. Özel hayatıma gelirsek, 3 evladım var. 2’si akademisyen diğeri İşletme mezunu kamuda çalışıyor. Yoğun çalışma temposunda yediğime içtiğime dikkat etmeye çalışıyorum. Hobilere ise fırsat kalmıyor” dedi.

“Önce Kaymakam olmalısınız”

Mesleğiyle ilgili bilgiler veren Vali Erol, “Vali olmak için öncelikle üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmanız gerekiyor. Sonra KPSS sınavına girerek iyi bir puan almalısınız. En az 90 puan. Her yıl 60-100 kişi için sınav açılıyor. En az 4 katı müracaat oluyor. Sonra sınav oluyor. Kazananlar Bakanlığın ayrıca yazılı ve sözlü sınavına giriyor. Başarıyla tamamlarsanız 3 yıllık kaymakam adaylığı dönemi başlıyor. Başarıyla tamamladığınızda 6 aylık kursun ardından kazanacağınız sınavın sonunda kuraya giriyorsunuz ve kurada çıkan yerde kaymakam olarak göreve başlıyorsunuz. Kaymakamlık görevine başladığınızda ülkenin her şehrinde her ilçesinde görev yapma şansınız olur. 1984 yılında mezun olduktan sonra girdiğim ilk sınav buydu ve kazandım. Ardından hâkimlik sınavını da kazanmıştım. Ancak tercihimi kaymakamlıktan yana kullandım. O tarihlerin İstanbul şartlarında serbest avukatlık yapma imkânım yoktu. Koyduğu hedefte yürüdüm. Akademisyen olmak isterdim. Kamu hukukunda yüksek lisans yapmak istedim. Sınava girdim. 30 kontenjan açıldı. Bir kişi bile almadılar. Alsaydılar o insan ben olurdum. Merkez Valisi olunca fırsat buldum, 23 yaşında yapamadığımı 57 yaşında yaptım. Ondan sonrasını çocuklarıma bıraktım. Her biriniz; samimi, dürüst, gayretli, çalışkan, başarıya inançlı insanlar olmalısınız. Bir şeyi hak etmek için emekli ve gayretli olmak, imkânların hakkını vermelisiniz. Emeğinizi esirgemeyin, imkânları iyi değerlendirin, size emek sarf eden insanlara da hakkını verin. Böyle olursa kıymetli olursunuz. Tahsiliniz süresince elinizden gelen gayreti göstermelisiniz. Üniversite hayatından sonra da tahsile devam etmelisiniz. İlk tercihiniz akademisyenlik, ilim-irfan sahibi olabilmeyi hedefleyin" diye konuştu.

Vali Muammer Erol, öğrencilerden gelen soruları da cevapladı.