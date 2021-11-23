Ana Kucağı’nda ara tatil eğitim seminerleri

Bursa Büyükşehir Belediyesi Ana Kucağı Çocuk Eğitim Merkezlerinde görev alan öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitim semineri düzenlendi.

BİNTED Başkanlık Salonu ve Tayyare Kültür Merkezi’nde 3 gün boyunca süren eğitim seminerlerinde, ilk gün ara dönem değerlendirme toplantısı düzenlenirken, ikinci gün Millî Eğitim Bakanlığı Anadolu Masalları Bursa Temsilcisi Dilek Sertkaya tarafından “Okul Öncesi Anadolu Masalları ve Okul Öncesi Anadolu Çocuk Oyunları” hakkında bilgilendirme yapıldı.

Seminerlerin son gününde de Ana Kucağı Psikolojik Danışmanlık Rehberleri tarafından “Öğretmen olarak öğrencimi kazanıyorum” ve “dikkat eksikliği / aşırı hareketlilik bozukluğu” eğitimleri verildi.

Bursa’yı sarmaya devam eden Ana Kucağı Çocuk Eğitim Merkezleri daha fazla aileye ve çocuğa ulaşmayı sürdürürken, ayrıca her fırsatta, eğitim veren öğretmenleri de kurum içi eğitimlerle daha donanımlı hâle getiriyor. Bu sayede merkezlerimize gelen minik öğrenciler, MEB müfredatındaki konuları tam donanımlı öğretmenler ile birlikte öğreniyor.