Anadolu Vakfı, Burs Programı ile gençlere destek vermeye devam ediyor

Kurulduğu 1979 yılından bu yana sürdürdüğü burs programı ile eğitime desteğini aralıksız sürdüren Anadolu Vakfı’nın 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı Burs Programı’na başvuru süreci başlıyor. Bugüne kadar 30.000’den fazla öğrenciye burs yoluyla eğitim desteğinde bulunan Anadolu Vakfı’nın karşılıksız eğitim desteğinden yararlanmak isteyen üniversite öğrencileri, 1 - 30 Eylül 2021 tarihleri arasında www.anadoluvakfi.org.tr adresinden online olarak başvuruda bulunabilecek.

“Gençlerin kişisel gelişimlerine sağladığımız katkı da bizler için büyük önem taşıyor”

Burs programıyla akademik ve sosyal yönden başarılı gençleri desteklediklerini dile getiren, “Burs programımızda, gençlerin eğitimlerini tamamlayabilmeleri için maddi destek vermenin yanı sıra onların kişisel gelişimlerine sağladığımız katkı da bizler için büyük önem taşıyor. Gençlerin hayallerinin farkına varmalarına, hayatlarını daha kontrollü şekilde kurgulamalarına, ülkemiz ve insanlık için daha etkin, çağdaş bireyler olmalarına olanak sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

Burs sürecinin, sadece maddi destek ile sınırlı olmadığına dikkat çeken Aydemir, “Programımız mesleki deneyim paylaşım etkinlikleri ve eğitimlerin yanı sıra yine bir yıllık mentorluk sürecini de içeriyor. Bu uygulamalarımızı pandemi sürecinde dijital ortamda kesintisiz olarak sürdürüyoruz. Mezun bursiyerlerimiz ile de ilişkilerimiz devam ediyor. Hayata atılan mezun bursiyerlerimiz, edindikleri deneyimleri yeni bursiyerler ile gerek mentorluk sürecinde gerekse diğer etkinlik ortamlarında paylaşıyor” diye konuştu.

Anadolu Vakfı Burs Programı kapsamında adaylar öncelikle akademik olarak kendi meslek dalı içerisinde değerlendiriliyor. Benzer başarı düzeyindeki adaylar arasında, ihtiyaç durumu belirleyici oluyor.