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Annelere büyük kolaylık

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Kağıthane Belediyesi ilçede çalışan annelerin çocuklarını gün içinde bırakabilecekleri Gündüz Çocuk Bakım Evi kuruyor.

Annelere büyük kolaylık
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Kağıthane Belediyesi ilçede çalışan annelerin çocuklarını gün içinde bırakabilecekleri Gündüz Çocuk Bakım Evi kuruyor.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin’in seçim öncesi sözünü verdiği ’Kreşler’ projesinin ilki Hamidiye Mahallesi’nde açılacak. Hamidiye Gençlik Merkezi’nde inşa çalışmaları tamamlanan Gündüz Çocuk Bakım Evi 500 metrekare alanda 20’şer kişilik 4 sınıftan oluşuyor. Bakım Evi’nde 3-6 yaş aralığındaki çocuklara Milli Eğitim müfredatına uygun okul öncesi eğitimler verilecek. Açık ve kapalı oyun alanları, hobi bahçesi gibi eklentilerin de olduğu Gündüz Çocuk Bakım Evi, çalışan annelere büyük kolaylık sağlayacak. Anneler çocuklarını gönül rahatlığı ile Bakım Evi’ne teslim ederken çocuklar da akranlarıyla hem keyifli vakit geçirecek hem de eğitim alacaklar.

Başkan Öztekin proje ile ilgili olarak, ’’Hamidiye Gençlik Merkezi’nde üç kuşağı buluşturuyoruz. Merkez’imizde gençlere özel Millet Kıraathanesi ve güngörmüşlerimiz için Yaşlılar Evi var. Gündüz Çocuk Bakım Evi’ni de ekleyerek burada üç kuşağın birbiriyle iletişim halinde olmasını, tecrübelerini aktarmasını hedefledik. Yakında Gündüz Çocuk Bakım Evi’nin ilkinin açılışını gerçekleştireceğiz. 2022’de de diğer mahallelerimizde aynı şekilde bakım evleri açacağız’’ dedi.

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