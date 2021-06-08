Avcılar Belediyesi’nden anne ve bebeği koruyan proje

Avcılar Belediyesi’nin anne ve bebeği koruyan yeni projesi “Güçlü Kadın, Sağlıklı Nesil” kapsamında başlattığı “Anne Sütü Bilinçlendirme Eğitimleri” Barış Manço Kültür Merkezi’nde devam ediyor.
Türkiye’nin ilk Neonatologlarından olan Prof. Dr. Asiye Nuhoğlu’nun koordinatörlüğünde yürütülen proje ile anne sütü kullanım oranını Dünya Sağlık Örgütü kriterlerine uygun olarak yüzde 14’den yüzde 50’nin üzerine çıkarmak hedefleniyor.
Eğitimlerde, Sağlık Bakanlığı Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı Program Koordinatörü ve TEMAS Emzirme ve Anne Sütü Gönüllüleri Derneği Başkanı Melek Kılıç, İstanbul’u Sevenler Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Gül Şen ve yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu.TEMAS Emzirme ve Anne Sütü Gönüllüleri Derneği eğitmenleri ile birlikte yürütülen projede, anne sütü ile beslenmenin yüzdesinin artırılarak, bebek ölümlerinin azaltılmasını ve sağlıklı bir toplum oluşumunda katkı sağlamak amaçlanıyor.