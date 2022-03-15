Bağcılar Çocuk Gelişimi kursiyerleri, evdeki malzemelerle organik oyun hamuru yapmayı öğrendi

Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi Çocuk Gelişimi kursiyerleri, un ve tuz kullanarak evlerinde organik oyun hamuru yapmayı öğrendi. Hem ekonomik hem de güvenli olan oyun hamurlar, farklı şekiller verilip fırınlandıktan sonra anahtarlık, kolye ve biblo olarak da değerlendirilebiliyor.

Bağcılar’da kadınların ikinci adresi haline gelen Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi, herkesin ilgi alanına uygun kurs hizmeti sunuyor. Ebeveyn ve öğretmen adaylarının tercih ettiği sınıfların başında ise Çocuk Gelişimi geliyor. 25 kişilik sınıftaki kadınlar son günlerde “Organik Oyun Hamuru” eğitimi almaya başladı. Çocuk Gelişimi Öğretmeni Gülşen Dişkaya’nın verdiği bilgiler doğrultusunda kursiyerler, un ve tuz gibi her evde bulunan malzemeleri kullanarak organik oyun hamuru yapıyor. Karışımın içine zerdeçal, maydanoz ve ıspanak suyu katılarak da rengarenk hamurlar elde ediliyor.

Anahtarlık, kolye ve biblo da yapabilirsiniz

Kursta sadece akademik olarak bilgilerin yanında malzemelerde tasarladıklarını söyleyen Dişkaya, “Günümüzde oyun hamurlarına çok fazla kimyasal madde katılıyor. Bu da çocuklarımız için zararlı olabiliyor. Çocuklarımızın sağlığını tehlikeye atmamak ve ev ekonomisine destek olmak amacıyla günlük malzemelerden organik oyun hamuru yapıyoruz. Evde yaptığınız oyun hamuru, bir yandan çocuklarınızın zihnini geliştirirken diğer yandan zararlı madde içermediği için gönlünüz daha ferah olacak” dedi.

Ayrıca hamurlar, değişik şekiller verilip fırınlandıktan sonra anahtarlık, kolye ve biblo olarak da kullanılabiliyor.