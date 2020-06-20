Bahçeşehir Koleji’nden LGS değerlendirmesi

Bu yıl pandemi nedeniyle her öğrencinin kendi okulunda girdiği Liseye Geçiş Sınavı (LGS), bugün gerçekleştirildi. Bahçeşehir Koleji Genel Müdür Yardımcısı Dr. Özge Aslan, LGS’yi değerlendirerek tüm derslerin, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan kazanım dahilinde olduğunun söylenebileceğini, her ay düzenli olarak yayınlanan örnek sorularla paralel bir LGS ile karşılaşıldığını söyledi ve 2020 LGS’nin belirleyicisinin matematik dersi olacağını söyledi. Sınavın, sosyal mesafe kuralları dikkate alınarak sorunsuz gerçekleştiğini aktaran Aslan, uzun süredir birbirini görmeyen öğrencilerin kendi okullarında sınava girmelerinin onları rahatlattığını ve sınav öncesi arkadaşlarını görmelerinin motivasyonlarını artırdığını vurguladı.

"Tercih döneminde rehber öğretmenlerden destek alınmalı"

"Bu yıl geçen yıla göre 600 binden daha fazla öğrencinin girdiği LGS, tercih döneminde daha dikkatli seçimler yapmayı gerektiriyor." diyen Dr. Özge Aslan, sınav öncesi öğrencilerin ve velilerin elinden geleni yaptığını, 16 Temmuz’da açıklanacak sonuçlar sonrası tercih döneminin dikkatli yönetilmesi gerektiğinin altını çizdi. Aslan sözlerine şöyle devam etti: “Sonuçlar açıklandıktan sonra yüzdelik dilim ve sıralama dikkate alınarak tercih sürecinin doğru yönetilmesi gerekiyor. Bu yıl, geçen yıla göre yaklaşık 600 bin daha fazla öğrenci sınava girdiği için tercih döneminde bu yıl açıklanacak yüzdelik dilim ve sıralamayı dikkatli yorumlamak için ailelerin süreci, okullarında rehber öğretmenlerinden destek alarak yürütmesinin önemli olduğunu düşünüyorum.”

Dr. Özge Aslan, sınavın belirleyici dersinin matematik olacağını ifadere ederek, "Soruların tamamına yakınında, öğrencilerin soruları somutlaştırarak daha rahat yorum yapabilmeleri için şekil, grafik, tablo gibi görseller kullanılmıştır. Bundan önceki LGS sınavlarında olduğu gibi matematik okur-yazarlığı yine ön plana çıkmaktadır. Taksonomik olarak çözümleme ve analiz yapma gibi üst düzey düşünme becerilerini ölçen soruların yoğun olduğu görülmekle beraber kavrama düzeyinden de sorular bulunmaktadır. Soruların çoğunda işlem adımlarının fazla olduğu ve bundan dolayı bazı öğrencilerin zaman kontrolü noktasında sıkıntı yaşadığı gözlemlenmiştir. Sınavın yarısının zor geri kalanının ise orta ve kolay güçlükte olduğunu söylemek mümkündür." diye konuştu.

"Türkçe’de akıl yürütme ve dikkat becerisi ön planda"

"Okuma anlama sorularının ağırlıkta olduğu bu sınavda günlük hayatla ilişkilendirilmiş metinlerle kurgulanmış sorular, öğrencilerin hem dikkat becerilerini hem de üst düzey düşünme becerilerini ölçmüştür." açıklamasında bulunan Dr. Özge Aslan, sözlerine şöyle devam etti: "Grafik ve tablo şeklindeki görsel yorumlama soruları da öğrencilerin analiz ve sentez yeteneklerini ölçen ayırt edici sorular olmuştur. Dil bilgisi soruları, kazanımları kavramış olmayı gerektiren, konuya hâkim öğrencilerin rahatlıkla çözebileceği cevabı net olan sorulardır. Okuma anlama sorularının ağırlıkta olduğu bu sınavda akıl yürütme becerilerine dayandırılmış metinler, sınavın belirleyici soruları olarak öğrencilerde hem dikkatli okuma hem de zamanı doğru kullanma becerisini gerekli kılmıştır. Geçtiğimiz yıllara göre soruların daha uzun paragraflardan oluşması, öğrencilerin sorularda daha fazla zorlanmasına sebep olabilir. Ancak sorular açık ve nettir, cevaba kolay ulaşılabilir formatta sorular sorulmuştur. Tartışmaya açık bir soru bulunmamaktadır."

Dr. Aslan, "LGS’de daha önce hiç sorulmamış olan Tanzimat Fermanı konusundan soru gelmiştir" diyerek "Sorular, MEB tarafından yayımlanan örnek sorularla benzerlik taşımaktadır. Ancak örnek sorularda yer alan beceri temelli harita yorumlama tarzında soru sınavda yer almamıştır. Bilgi, kavrama sorularının çoğunlukta olduğu ve ayrıca öğrencilerin muhakeme gücünü ortaya koyan ve çıkarım yapabilecekleri üst düzey beceriyi ölçen uygulama düzeyinde soruların da mevcut olduğu söylenebilir." dedi.

"İngilizce soruları, konulara göre dengeli olarak dağıtılmış, sarmal yapıda hazırlanmıştır" ifadesini kullanan Dr. Özge Aslan, "Analiz ve yoruma dayalı sorulara bu yıl daha az yer verilirken, sınav soruları ağırlıklı olarak bilgi ve kavrama düzeyinde hazırlanmıştır. Bu yılki LGS İngilizce sınavı, öğrencilerin soruların cevaplarını içeriği dikkatle okuyarak, kolayca tespit edebilecekleri, ezbere dayalı olmayan, geçmiş yıllardaki bilgileri ile yapabilecekleri, sarmal yapıda sorulardan oluşmaktadır. MEB tarafından yayınlanan örnek ve çalışma sorularında yer aldığı gibi, sınavda grafikli, okuma parçası ve diyalog içeren soru türlerine yer verilmiştir." diye konuştu.

Dr. Aslan, açıklamasına şöyle devam etti:

"Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi için hayatın içinden yoruma dayalı sorularla karşılaştık. Tüm sorular 8. Sınıf kazanımlarından oluşmaktadır. Sorular açık, anlaşılır ve net ifade edilmiştir. Sınav, daha çok öğrencinin yorumlama, çıkarım yapma becerilerini ölçmüştür. Kader konusu ile ilgili soruda öğrenciler külli irade, cüzi irade, emek kavramlarını iyi karşılaştırarak ve metinde geçen ifadelere dikkat ederek doğru cevaba ulaşabileceklerdir. Sadaka-i cariye konusu ile ilgili soruda öğrencinin bu ifadeyi bilip yorum yapması gerekmektedir. Fen Bilimleri sınavı geçen sene uygulanan sınava göre kolaydı. Sorular genel olarak MEB tarafından yayımlanan kazanımlara ve MEB Fen Bilimleri kitabına uygun olarak hazırlanmış, örnek soruların mantığıyla paralellik göstermektedir fakat genel olarak zorlayıcı değildir. Sınav geçen yılın sınavına göre daha kolay sorulardan oluşmaktadır."