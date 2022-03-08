Bakan Özer: "2022 yılında en büyük eğitim yatırımı İstanbul’a verildi"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ”2022 yılında Milli Eğitim Bakanlığının en büyük bütçesini İstanbul’a verdik. Sadece eğitim binaları da değil öğretmen atamalarında da İstanbul’u merkeze aldık. Son iki atamada en büyük payı İstanbul’a verdik” dedi.

Gaziosmanpaşa’da Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 8 bin 500 metrekare alanda inşa edilen 32 derslikli Süleyman Şah Anadolu Lisesi’nin açılış töreni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta’nın katılımıyla gerçekleştirildi. 700 metrekare alana sahip 200 kişi seyirci kapasiteli kapalı spor salonu, kimya, biyoloji ve fizik laboratuvarları, bilişim atölyesi, müzik atölyesi, tasarım beceri atölyesi, bilgisayar dersliği, kütüphane ve çok amaçlı salon yer alıyor. Çağın gereksinimlerine uygun, modern ve teknolojik imkanlarla inşa edilen okul, hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin ihtiyaç duyduğu eğitim olanaklarını bünyesinde bulunduruyor.

"Eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranı arttı"

Açılışta bir konuşma yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Ülkelerin en değerli sermayesi beşeri sermayesidir. Ülkemiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 19 yılda 81 ilde çok ciddi bir eğitim seferberliğine şahit olduk. Eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranını artırmak, gençlerimizin okullarla buluşmasını güçlendirmek için devasa yatırımlar yapıldı. Derslik sayıları 200-300 binli rakamlardan 630 bini devlet okulları olmak üzere 855 bine ulaştı. 2000’li yıllarda ortaöğretim kurumlarındaki okullaşma oranları yüzde 44 iken, bugün yüzde 90’a ulaştı. Yükseköğretimdeki net okullaşma oranları 2000’li yıllarda yüzde 14’ler seviyesinden bugün yüzde 45’ler seviyesine ulaştı. 2000’li yıllarda 500 bin öğretmenimizin yüzde 50’ı kadınken bir taraftan öğretmen sayısı 1.2 milyona ulaştı. Sayın Cumhurbaşkanımız gibi bir liderin liderlik etmesi olmasaydı bu yatırımların yapılabilmesi mümkün değildi. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımıza her sene bütçeden en büyük payı ayırdığı için, eğitime devasa yatırım yaptığı için şahsım, öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz adına şükranlarımı arz ediyorum” şeklinde konuştu.

"Eğitimde dev seferberlikte en fazla yararlananlar kadınlarımız, kızlarımız"

8 Mart Dünya Kadınlar Gününde tüm kadınların, annelerin ve eğitim camiasındaki tüm öğretmenlerimizin kadın çalışanlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayan Bakan Özer, “Biraz önce bahsetmiş olduğum eğitimde dev seferberlikten en fazla yararlanan kadınlarımız kızlarımız oldu. 2000’li yıllarda 500 bin öğretmenimizin yüzde 40’ı kadın öğretmen iken, bir taraftan öğretmen sayısı 1.2 milyon sayısına ulaşırken bugün itibarı ile hamdolsun 1.2 milyon öğretmenimizin yüzde 60’ı kadınlardan oluşmaktadır" dedi.

Eğitimin tüm kademelerindeki okullaşma oranları artarken kız çocuklarımızın okullaşma oranlarında da ciddi bir artış olduğunu kaydeden Bakan Özer, “Ortaöğretimde 2000’li yıllarda kız çocuklarımızın okullaşma oranı yüzde 39’muş, bugün yüzde 88. Yükseköğretimde 2000’li yıllarda kadınların okullaşma oranı yüzde 11, bugün yüzde 48 buçuk. Yani sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki bu eğitim seferberliğinden en fazla yararlananlar kadınlarımız ve kız çocuklarımız oldu” açıklamasında bulundu.

"Her türlü imkanımızı seferber ediyoruz"

Milli Eğitim Bakanlığı olarak örgün eğitimin haricinde yaygın eğitimde de, halk eğitim merkezlerimizde kadınlarımızın sürekli yanında olduklarını ifade eden Bakan Özer, "2021 yılında düzenlemiş olduğumuz kurslara 1 buçuk milyon kadınımız katılmış 2022 yılında ise 2 ayda düzenlemiş olduğumuz kurslara 1.3 milyon vatandaşımız katıldı. Bu vatandaşlarımızın yüzde 70’ini kadınlar oluşturmakta. Dolayısıyla biz bakanlık olarak Milli Eğitim Bakanı olarak bir taraftan kız çocuklarımızın okullaşma alanlarını arttırırken bir taraftan da kadınlarımızın eğitim sistemindeki temsiliyetini artırıyoruz. Kadınlarımızın yaygın eğitime erişimlerini artırmak için de her türlü imkanımızı seferber ediyoruz” şeklinde konuştu.

“2022 yılında Bakanlığın en büyük yatırım bütçesi İstanbul’a verildi”

2022 yılında İstanbul’a 8.9 milyar liralık eğitim yatırımı yapacaklarını belirten Bakan Özer, “Milli Eğitim Bakanlığının en büyük bütçesini İstanbul’a verdik. Sadece eğitim binaları da değil öğretmen atamalarında da İstanbul’u merkeze aldık. Son iki atamada en büyük payı İstanbul’a verdik. 31 Ocak 2022 tarihindeki 15 bin öğretmenimizin yüzde 50’si yani 7 bin 500’ünü İstanbul’a verdik. İnşallah bu yatırımlarımız devam edecek. İstanbul’umuz çok daha nitelikli eğitim binalarına, çok daha nitelikli eğitime kavuşacak. Her geçen gün eğitim kalitesini çok daha iyi noktalara taşıyacağız” dedi.

"Çağın gereksinimlerine uygun şekilde inşa edildi"

Törende bir konuşma yapan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ise, “Bu anlamlı günde başta annelerimiz olmak üzere tüm kadınlarımızın Kadınlar Gününü tebrik ediyorum. Kadınlarımız yuva kurarken dünyanın gözü önünde yuva yıkan, savaş yapanları kınıyorum. Burada kentsel dönüşüm projeleri kapsamında inşa ettiğimiz bir okulun hizmete açılışını Sayın Bakanımız ile birlikte gerçekleştiriyoruz. Bu okulun inşa edilmesi noktasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Şehrimizi yenilerken aslında konforlu ve yaşanabilir bir şehir inşa etmeye çalışıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımız ülkemizdeki okulları yenilerken, güçlendirirken çok sağlam mekanlar inşa etmeye özen gösteriyor. Bizlerde kentsel dönüşüm kapsamında bir proje, bir okul, bir yıl yani her yıl yeni bir projede bir okul inşa etmeyi hedefliyoruz. Yaptığımız kentsel dönüşüm kapsamında ilçemize bir okul kazandırmaya gayret ediyoruz” diye konuştu.

Programda daha sonra Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve beraberindekilerle birlikte açılış kurdelasını kesti. Bakan Özer daha sonra açılışı gerçekleştirilen okulu gezdi.