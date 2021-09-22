Bakan Özer, İstanbul’da ilçe milli eğitim müdürleri ile bir araya geldi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İstanbul’da ilçe milli eğitim müdürleriyle değerlendirme toplantısında bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer; Türkiye’de en çok öğrenci, öğretmen ve eğitim çalışanının bulunduğu İstanbul’da ilçe milli eğitim müdürleriyle değerlendirme toplantısında bir araya geldi. Toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı’nın yanı sıra 39 ilçe milli eğitim müdürü katıldı.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıda, yüz yüze eğitim sürecinin değerlendirmesi yapıldıktan sonra okulları sağlıklı ve güvenli şekilde açık tutmak için Millî Eğitim Bakanlığının Sağlık Bakanlığı ile belirlediği kurallara hassasiyetle uyulmasının önemi üzerinde duruldu.