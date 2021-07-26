Bakan Selçuk: 'Şu andaki bakış açımız okulların 6 Eylül tarihinde açılması yönünde'

Bakan Selçuk, Mersin programı kapsamında Yenişehir ilçesindeki Barbaros Ortaokulu'nu ziyaret ederek, öğrenci ve okul idarecileriyle bir araya geldi.

Vali Ali İhsan Su ve İl Milli Eğitim Müdürüm Adem Koca'nın da eşlik ettiği ziyarette açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, bayram sonrası 'Telafide ben de varım' etkinliklerinin son hızla devam ettiğini, etkinliklerin ağustos ayında da bu şekilde devam edeceğini ve eylül başından itibaren ise okullarda olmak için hazırlıkları yaptıklarını söyledi.

Hazırlıkların temel noktasını, temizlik ve hijyenin oluşturduğunu vurgulayan Bakan Selçuk, "Türk Standartları Enstitüsü ile hazırlamış olduğumuz kontrol kılavuzunun yenilenmiş haliyle beraber, her türlü tedbirin alınması noktasında iş ve işlemlerimiz sürüyor. Bildiğiniz gibi okullarımızın tamamının 'okulum temiz' belgesi aldığını paylaşmıştık. Şimdi yeniden bu temiz belgesi gündeme geliyor ve bu doğrultuda da her bir okulumuzda denetçilerimiz incelemeler yapıyorlar. Daha önce de paylaşmıştım, 3 bin 300 civarında denetçimiz var Türkiye'de. Şimdi bu arkadaşlarımıza bin 200 yeni denetçi arkadaşımız daha ekleniyor ve onlarla beraber 'okulum temiz' belgesini ağustos ayının sonu itibariyle tamamlamış olacağız. Böylece okullarımızın ihtiyaçları varsa, bunları okul açılmadan önce halletmiş olacağız" diye konuştu.