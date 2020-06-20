Bakan Selçuk: 'Tüm çocuklarımıza sorumlu ve bilinçli davranışlarından dolayı şükranlarımı sunuyorum'

Küresel korona virüs salgını nedeniyle bu yıl öğrencilerin, öğretmenlerin ve tüm toplumun sağlığını korumak için önceki sınavlardan farklı önlemler hayata geçirildi. Sınav tarihinden salon sayısına, dezenfekte işlemlerinden maskeye kadar her konu Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun görüşleri alınarak ve titizlikle incelenerek ele alındı, sınav günü uyulacak kurallar belirlendi. Geçen yıl LGS'de 3 bin 873 binada 59 bin 568 salon kullanıma sunulmuştu. Bu yıl sosyal mesafeyi koruyabilmek için 18 bin 139 binada ve 111 bin 918 salonda sınav gerçekleştirildi.
“Huzur ve güvenle tamamlandı”
Sınavın huzur ve güvenle tamamlandığını belirten Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Aldığımız tedbirlere uyarak öğretmenlerinin yönlendirmelerine göre hareket eden ve sosyal mesafesini bizim uyarılarımıza gerek kalmaksızın koruyan tüm çocuklarımıza sorumlu ve bilinçli davranışlarından dolayı şükranlarımı sunuyorum. Okul binalarında aldığımız önlemlere saygı göstererek binaların dışında herhangi bir kalabalık oluşmaması için çaba harcayan, sorumlu, bilinçli, çözümcü ve bizimle iş birliği içerisinde olduğunu hissettiren tüm velilerimize de selamlarımı, sevgilerimi sunuyorum. Sınavın sağlıklı bir şekilde tamamlanmasında önemli katkı sunan İçişleri Bakanlığımıza ve Sağlık Bakanlığımıza, sürecin koordinasyonunu başından itibaren başarılı bir şekilde yürüten Bakan Yardımcım Mahmut Özer'e, sürece büyük emek veren Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Sadri Şensoy ve çalışma arkadaşlarına, sürecin zorluğu nedeniyle aylardır destek veren ve sahada yer alan Bakanlığımızın tüm bürokratlarına, çalışma arkadaşlarıma, 81 ilde süreci başarılı ile yöneten tüm il müdürlerimize, okul müdürlerimize, öğretmenlerimize ve tüm paydaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca sokağa çıkmayarak çocuklarımız için evde kalan tüm vatandaşlarımıza ve destek sunan herkese içtenlikle teşekkür ederim” dedi.
Sınav kitapçıkları 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren okullardan alınabilecek. Sonuçlar ise 16 Temmuz'da açıklanacak.