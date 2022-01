Balıkesir’de kız öğrencilere at binme dersi

Burhaniye ilçesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında İlim Yayma Cemiyeti Burhaniye Şubesi tarafından düzenlenen İnci Kitap Kafe’de eğitim gören kız öğrencilere at binme dersi veriliyor. Havran Kocadağ Mahallesi’ndeki at çiftliğini ziyaret eden kızlar, seyislerin öncülüğünde at binme eğitimi almaya başladı.

Burhaniye’de, gençlere kitap okuma alışkanlığını kazandırmak maksadıyla hazırlanan İnci Kitap Kafe’de eğitim gören ortaokul öğrencisi 35 kız öğrenci, çiftlikte gün boyu at bindi ve at sevdi. At binme eğitimlerinin 10 hafta devam edeceği açıklanırken, eğitime katılan kızlar da mutluluklarını dile getirdi. İlim Yayma Cemiyeti Burhaniye Şubesinin Gençlik ve Spor Bakanlığının desteği ile oluşturduğu İnci Kitap Kafe’de haftanın Cumartesi günleri kitap okunuyor ve çeşitli etkinlikler yapılıyor. At binmeyi çok sevdiğini anlatan Suriyeli Ayşe Hayani, “Suriyeliyim. Bugün İnci Kitap Kafe’de ata binicilik etkinliğine katıldım. Arkadaşlarımla ata bindik. Herkesin hayatında bir defa da olsa ata binmesi gerektiğini düşünüyorum. Eğlenceli bir etkinlikti. Herkese tavsiye ederim” dedi.

Nidanur Yılmaz da, “İnci Kitap Kafede eğitim görüyorum. Buraya ilk defa at binmeye geldim. Çok heyecanlıydım ilk başta. Sonra heyecanımı yendim. Eğlenmeye başladım. Güzel bir duygu. Herkese tavsiye ederim” diye konuştu.

Öğretmen Sacide Dallıbudak ise, "Öğrencilerimizle, okul çalışmalarından sonra okuldan sonraki zamanlarda özel vakitler geçiriyoruz. Oyunlar oynuyoruz. İlgi alanlarına nokta atışlar yapıyoruz. Onlarla vakit geçiriyoruz. Kahve içiyoruz. Sohbet ediyoruz. Kitap okuyoruz. Bin 500’ü aşkın kitaplarımız var. Güzel faaliyetlerimiz oluyor. Çocuklarımız 3 haftadan beni binicilik eğitimi alıyorlar. Heyecanlılar. 60’a yakın öğrencimiz var. Daha fazla öğrenciye ulaşmak istiyoruz” dedi.

Çiftlik yetkililerine teşekkür eden İlim Yayma Cemiyeti Burhaniye Şube Başkanı Sadrettin Küçükkaya, at binme eğitimlerinin 10 hafta devam edeceğini söyledi.