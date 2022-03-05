Başakşehir Yeni Medya Akademi’de eğitimler hız kesmiyor

Hayata geçirdiği projelerle yerel yönetimlere örnek olan Başakşehir Belediyesi, Yeni Medya Akademi ile medya sektörüne yeni isimler kazandırmaya devam ediyor. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği Radyo Akademi, YouTube Akademi, Gazetecilik ve Yeni Medya Okulu ile Dublaj Okulu’nda yeni eğitim dönemleri başladı.

Başakşehir Belediyesi’nin gençlere yönelik hayata geçirdiği, Türkiye’de ilk ve tek olan Başakşehir Yeni Medya Akademi’de, eğitimler hız kesmeden devam ediyor. Akademi bünyesinde faaliyet gösteren Radyo Akademi’de sekizinci, YouTube Akademi’de altıncı, Gazetecilik ve Yeni Medya Okulu ile Dublaj Okulu’nda ise üçüncü dönem eğitimlerine başlandı.

Kursiyerlerin ilk gün, ilk ders heyecanı

Gençlerin kariyer hedeflerine giden yolda emin adımlarla yürümeleri sağlayan akademilerin yeni eğitim dönemlerinde, ilk ders heyecanı yaşandı. Yoğun başvuruların ardından mülakatla belirlenen genç kursiyerler, eğitimlerinin ilk gününde birbirinden deneyimli isimlerle buluştu.

Deneyimli isimlerden eğitim alacaklar

Eğitimler boyunca medya sektörünün birbirinden deneyimli isimleri, tecrübe ve bilgi birikimlerini uygulamalı olarak kursiyerlere aktaracak. YouTube Akademi’de kursiyerler 8 hafta eğitim görecek. Radyo Akademi ile Gazetecilik ve Yeni Medya Okulu kursiyerleri sektörün deneyimli isimlerinden 6 hafta boyunca aralıksız olarak eğitim alacak. Film ya da dizi karakterlerinin sesi olmak isteyen genç yeteneklerin buluştuğu Dublaj Okulu’nda ise eğitimler 5 hafta sürecek.