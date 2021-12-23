Başakşehir’de Güzel Sanatlar Akademisi başladı

Başakşehir Belediyesi, ilçenin gençleri için yeni projeler üretmeye devam ediyor. Cemil Meriç Bilgievi’nde başlayan Güzel Sanatlar Akademisi ile gençler, güzel sanatlar fakültelerine hazırlanacak. Akademideki 6 atölyede dersler, alanında uzman eğitmenler tarafından verilecek.

Başakşehir Belediyesi, gençlerin kişisel gelişimine destek olduğu akademilere bir yenisini daha ekledi. Eğitimlerine güzel sanatlar fakültesinde devam etmek isteyen 14 yaş ve üzeri gençler için kurulan Başakşehir Güzel Sanatlar Akademisi kapılarını açtı.

6 farklı atölye ile akademi eğitimi

Alanında uzman eğitmenlerin yer aldığı Güzel Sanatlar Akademisi’nde Başakşehirli gençler belli bir birikime kavuşturulacak. Kursiyerlere, yeteneklerine göre 2 yıl sürecek eğitimler verilecek. Akademi kapsamsında Cemil Meriç Bilgievi’nde 6 atölye oluşturuldu. Eğitimlerin başladığı akrilik, karikatür, sanat ve tasarım, karakalem ve eskiz, suluboya ile grafiti atölyeleri ile gençler, üniversitelerin yetenek sınavlarına hazırlanacak.

Alanında uzman isimlerin yer aldığı akademide akrilik atölyesinde Selcan Kokoz, karikatür atölyesinde Yusuf Kot, sanat ve tasarım atölyesinde Ömer Faruk Boyacı, karakalem ve eskiz atölyesinde Murat Kösemen, suluboya atölyesinde Zafer Örs ve grafiti atölyesinde Muhammed Beheşti Soydaş ile Hasan Alveroğlu eğitim verecek. Bu yıl atölyede eğitim alan kursiyerler arasından seçilecek olanlar önümüzdeki yıl akademi eğitimi alacak.