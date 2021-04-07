Başarılı öğrencilere burs imkanı

Eğitimde farkındalık oluşturacak, öncü ve model alınabilecek çalışmalar yapmayı hedefleyen Asfa Eğitim Vakfı, 9 Nisan Cuma günü düzenleyeceği sınavla başarılı öğrencilere eğitimlerini burslu şekilde devam ettirme imkanı sunacak.

Salgın koşullarına riayet edilerek sınıf ortamında yüz yüze yapılacak olan bursluluk sınavına İstanbul genelindeki ilkokulların 4. sınıfı ile ortaokulların 5, 6 ve 7. sınıflarında eğitim gören öğrenciler başvurabilecek. Bursluluk sınavı, sınıf seviyelerine göre kademeli şekilde yapılacak ve her kademede soru sayısı ve sınav süresi farklılık gösterecek.

Salgın koşullarında gerçekleştirilecek sınavla ilgili bilgi veren Asfa Eğitim Vakfı Başkanı Talha Boz, “Bursluluk sınavımız, öğrencilerin sınava tam odaklanabilmesi ve adil bir neticenin alınabilmesi için resmi kurumlar tarafından alınan tedbirlere uygun şekilde sınıf ortamında yüz yüze gerçekleştirilecek. Bursluluk sınavı öncesi tüm sınıflar dezenfekte edilecek. Görevlilere ve öğrencilere maske, kolonya ve dezenfektanlı ıslak mendillerin yer aldığı hijyen setleri takdim edilecek. Okula girişlerde HES kodlarının kontrolleri yapılacak ve öğrenciler sınavın yapılacağı sınıflara sıralı şekilde alınacak. Sınav sırasında her türlü sosyal mesafe ve maske kuralına azami derecede riayet edilecek. Sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar dileriz” dedi.