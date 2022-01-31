Başkan Arısoy: “15 bin yavrumuza temel paten eğitimi vereceğiz”

Zeytinburnu’nda Karneyi Alan Yaşadı! İlçede eğitim alan öğrencilere yarıyıl tatilinde sunulan imkânlar ile ilgili açıklamalarda bulunan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “İnşallah, karne tatili boyunca 15 bin çocuğumuza ücretsiz ‘Temel Paten Eğitimi’ vereceğiz” dedi.

Zeytinburnu Buz Pisti’nde ‘Temel Paten Eğitimi’ alan çocukları ziyaret eden Başkan Ömer Arısoy, pistin 12 ay boyunca hizmet vereceğini belirterek; “Karne tatili boyunca Zeytinburnu’nda ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan her bir çocuğumuz eğitmenlerimiz eşliğinde; 45 dakika boyunca temel paten eğitimi alıyor. Karne tatilinin başlaması ile 3 bine yakın çocuğumuz birer saat temel buz pateni eğitimi aldı. Bu kompleksin ben göreve başlamadan önce kaba inşaatı yapılmıştı. Bütün ince inşaatı bizim dönemimizde tamamlandı. 3 yıl boyunca durmaksızın buradaki çalışmaları takip ettik. Bu cıvıl cıvıl halini görmeyi doğrusu çok arzu etmiştik” dedi.

“Okullar açıldıktan sonra da sınıfları Zeytinburnu Buz Pisti’ne getireceğiz”

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, okullar açıldıktan sonra da sınıfları Zeytinburnu Buz Pisti’ne getirecekleri müjdesini verdi. Arısoy, “Burası Türkiye’nin en büyük buz pisti. Alt katta da bir pistimiz bulunuyor. Saatte 200’e yakın öğrenci kapasitemiz var. Dolayısıyla gelen hiçbir çocuğumuzu geri çevirmedik. Yaş durumu dolayısıyla anne ve babanın muvafakatnamesi gerekiyor. Burada eğitim alan çocuklarımızın buz patenine eğer bir ilgisi ve yeteneği varsa dünya çapında bir sporcu yetiştirebiliriz. Bizim dileğimiz budur.” şeklinde konuştu.

Zeytinburnu’nda çocuk olanlar çok şanslı

Başkan Arısoy, Zeytinburnu’nda çocukları temel paten eğitiminin haricinde yarıyıl tatilinde neler beklediğine dair açıklamada bulunarak sözlerini şöyle sonlandırdı: “Zeytinburnu Belediyesi’nin birçok güzel imkânı daha var. Onlardan biri de Çanakkale Doğa ve Tarih Kampı Lisede okuyan başarılı çocuklarımız için şu anda kayıt alıyoruz. Bir turda 80 öğrencimizi Çanakkale Doğa ve Tarih Kampı’na götürebiliyoruz. Üçüncü olarak da ilkokul ve ortaokul çocuklarımız için Bilgi Evlerimiz var. Orada da çocuklarımızı atölyeler, kulüp faaliyetleri, kitap okuma yarışması gibi etkinlikler bekliyor. Son olarak Bilim Zeytinburnu’nda ise 6-14 yaş aralığındaki çocuklarımıza teknolojiyi kullanabilme, sorgulama, bilimsel, akılcı ve yerel düşünme gibi yetenekler kazandırmayı hedefliyoruz. Velhasıl, Zeytinburnu’nda çocuk olanlar çok şanslı.”