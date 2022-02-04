Başkan Arısoy: “Bugüne kadar 5 bin 500 öğrenci burada temel paten eğitimi aldı”

Zeytinburnu’nda "Karneyi Alan Yaşadı" sloganıyla ilçede eğitim alan öğrencilere yarıyıl tatilinde sunulan imkanlar ile ilgili açıklamalarda bulunan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Bugüne kadar 5 bin 500 öğrenci burada 1 saat temel paten eğitimi aldı” dedi.

Zeytinburnu Belediyesi tarafından “Karneyi Alan Yaşadı” sloganıyla başlatılan ücretsiz Temel Paten Kayma dersi okul açıldıktan sonra da devam edecek. Türkiye’nin en büyük buz pistin olan Zeytinburnu Buz Pisti’nde karne tatilinden bu yana 5 bin 500 öğrenciye paten dersleri verildi. Temel Paten Kayma dersi, uzman eğitmenler eşliğinde her gün 1 saat ücretsiz bir şekilde ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki öğrencilere veriliyor. Başkan Arısoy’da, Zeytinburnu Buz Pisti’ne gelerek öğrencileri ziyaret etti.

“Bugüne kadar 5 bin 500 öğrenci burada 1 saat temel paten eğitimi aldı”

Eğitimlerin ücretsiz olduğunu belirten Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Karne tatilinden hemen önce ‘Zeytinburnu’nda karneyi alan yaşadı’ sloganıyla bir kampanya başlatmıştık. Bugüne kadar 5 bin 500 öğrenci burada 1 saat temel paten eğitimi aldı. Zeytinburnu’nda ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan bütün çocuklar için bir çağrı yaptık. Pazar gününe kadar bu devam edecek. Tamamen ücretsiz olarak burada eğitmenler eşliğinde temel paten eğitimi alıyorlar. Veliler, çocuklar çok memnun. Karne tatilinde karneyi getiren her öğrencimiz burada gelip eğitimi alıyor. Ama ayrıca okullar başladıktan sonra da bu sefer sınıf olarak bütün sınıflara burada aynı eğitimi vereceğiz” şeklinde konuştu.

“Uluslararası düzeydeki buz pisti ilk defa İstanbul’da”

Karnesini alan öğrencilerin soluğu burada aldığını söyleyen paten eğitmeni Duygu Kahraman, “Daha çok yeni açıldı ama bizde de halkta da heyecan var. Çünkü uluslararası düzeydeki buz pisti ilk defa İstanbul’da. Biz de bir an önce çalışmalarımıza başlamak istiyoruz. Karne uygulaması da tam bunun üstüne geldi. Çocukları tam istediğimiz gibi ağırlayabildik burada. Günde sabah 09.00’dan akşam 17.00’ye kadar karne uygulaması oluyor. Karnesini alan çocuklar gelebiliyorlar” ifadelerini kullandı.

Eğitimlerin gayet iyi olduğunu ifade eden Yılmaz Oğur, “Burayı çok beğendim. İnşallah her zaman olur. Çok güzel bir yer. Buraya birçok kez geldim. Tatil olduğundan beri buraya geliyorum. Hocalar iyi, eğitim iyi” dedi.

Burayı çok beğendiğinin belirten Ömer Demirkıran, “Bu aktiviteyi yaptıkları için çok memnunum. Böyle güzel aktiviteler olduğundan dolayı çok minnettarım” diye konuştu.