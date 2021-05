Başkan Yılmaz’dan “Telafide Ben de Varım” Kampanyasına Destek

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından pandemi sürecinde yüz yüze eğitimin etkili bir şekilde yapılamaması nedeniyle başlatılan “Telafide Ben de Varım” kampanyası çerçevesinde, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk başkanlığında bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya; Bakan Selçuk’un yanı sıra Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, valiler ve belediye başkanları katıldı.

Türkiye Belediyeler Birliğinin (TBB) ev sahipliğiyle düzenlenen ve belediyelerin kampanya sürecine katkılarının neler olabileceğinin konu edildiği istişare toplantısında, aynı zamanda TBB Encümen Üyesi olan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz da konuşmacı olarak yer aldı.

BAŞKAN YILMAZ, EĞİTİM KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİNİ AKTARDI

Başkan Volkan Yılmaz, video konferans yöntemi ile gerçekleştirilen toplantıda Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a, salgın döneminde eğitim alanında gerçekleştirdikleri projeleri, hedeflerini ve önerilerini aktararak şunları paylaştı:

“Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitimlerine her zaman önem verdik. Silivri’de 8. sınıfı bitiren her çocuğun bir yabancı dil konuşabilmesi, bir müzik aleti çalabilmesi ve lisanslı bir sporcu olabilmesi kendimize koyduğumuz ilk hedefler arasındaydı. Bu hedefleri gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışmayı sürdürüyoruz. Eğitimde fırsat eşitliği inancıyla; devlet okulları ile özel okullar arasındaki makasın kapanması gerektiğini savunduk. Bunun üzerine bağışçılarımızla ‘Kütüphanesi, Bilgisayar Odası ve Tiyatro Sahnesi Olmayan Köy Okulu Kalmayacak’ diyerek bir kampanya başlattık. Hedef olarak belirlediğimiz 12 köy okulunun 6’sında kütüphaneler, bilgisayar odaları ve tiyatro sahneleri hizmete sunduk. Pandemi sebebiyle bu köy okullarımızın tuvaletlerini tamamen yenileyerek hijyenik bir hale getirdik. 12 mahalle evlerimizi EBA Erişim noktasına çevirdik. 2. sınıftan 12. sınıfa kadar toplam 30 bin öğrencimize evde kurs sistemi paketini hediye ettik. Bu çalışmalarımızı aralıksız sürdürüp fırsat eşitsizliklerini ortadan kaldırmayı, çocuklarımızı ve gençlerimizi geleceğe en donanımlı şekilde hazırlamayı hedefliyoruz. Köyden kente her bir çocuğumuzun kültürle, sanatla, sporla, bilimle ve teknolojiyle bezenmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu inançtan hareketle; özellikle okul öncesi dönemin, eğitimde büyük öneme sahip olduğunu bilerek bu alanda ciddi çalışmalar yapıyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesine kreş projesi için yer tahsisinde bulunduk ve iki okulumuzun hizmete başlamasına vesile olduk. Elginkan Vakfı ile birlikte 10 derslikli bir anaokulunu Silivri’ye kazandırmayı planlıyoruz. Birçok projemizi bağışçı ailelerle yapıyor olmaktan ise büyük mutluluk duyuyoruz. Düzenlenen ‘Telafide Ben de Varım’ kampanyasında emeği geçen herkese teşekkür ediyor ve telafide Silivri Belediyesi olarak biz de varız diyoruz.”

Toplantı, yapılan konuşmaların ardından sona erdi.