"Bebekler nereden gelir" kitabını bakanlık sakıncalı buldu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mikado Yayıncılığın Alman bir yayınevinden çeviri olarak Türkçe’ye kazandırdığı, 4-7 yaş arası için resimli "Bebekler nereden gelir" isimli kitabı sakıncalı buldu.

Bakanlığa bağlı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Mikado Yayınları tarafından “Neden? Niçin? Nasıl?” serisinde yayınlanan, Doris Rübel tarafından yazılan “Bebekler nereden gelir” isimli kitap, Bakanlığımızın küçükleri zararlı içeriklerden koruma çalışmaları kapsamında sakıncalı bulunmuştur” denildi.

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, “Aynı isimle TÜBİTAK tarafından yayınlanan Anna Milbourne'un “Bebekler Nereden Gelir” isimli kitabı ise çocuklar için yararlı içeriğe sahip, tavsiye ettiğimiz bir yayındır” açıklamasında bulundu.