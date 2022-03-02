Belediyeden sınava hazırlanan öğrencilere destek

Mustafakemalpaşa Belediyesi, LGS ve TYT sınavına girecek öğrencilere hem destek olmak hem de kendilerini ölçme ve değerlendirme imkânı bulabilmeleri ücretsiz deneme kitapçığı dağıttı.

LGS ve TYT sınavlarına hazırlanan 8. ve 12. sınıf öğrenciler için ilçe genelinde deneme sınavı yapıldı. Tüm deneme sınav kitapçıklarını Mustafakemalpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü temin etti.

‘Öğrencilere moral ziyareti’

Deneme sınavı öncesi öğrencilere moral ziyaretinde bulunan Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, 8. Sınıf öğrencilerine deneme sınavı öncesi başarılar diledi, deneme sınav kitapçıklarını inceledi, heyecanlarına ortak oldu.

Okullara maddi manevi destek verdiklerini söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Kanar, 8. ve 12. Sınıflar için toplam 2000’den fazla kitapçık dağıtıldığını söyledi. Başkan Kanar’a, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Efe ve Belediye Başkan yardımcısı Ersin Ekici eşlik etti.

Hızlı bir maratonun içinde olan öğrenciler, hayallerine ulaşmak için gün sayıyor. Düzenli aralıklarla deneme sınavı yapılan öğrenciler, Belediye Başkanı Mehmet Kanar’a teşekkürlerini iletti. Sınıfları tek tek dolaşarak öğrencilerle sınav öncesi vakit geçirdi. Öğrencilerin sınavlarında en yüksek başarıya ulaşabilmeleri için destekleyen Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar öğrencilere desteğimiz sürecek dedi.

Kırsaldan başlayarak tüm ortaokul öğrencilerini ziyaret edip, deneme kitapçıklarını kendi elleriyle öğrencilere teslim eden Belediye Başkanı Mehmet Kanar ‘’ Öğrenciler bizim geleceğimiz. İlçemizin ismini birincilik listelerinde görmek için sabırsızlanıyorum. Emekleriniz boşa çıkmasın evlatlarım, dualarım hep sizinle başarılarınız daim olsun.’’ dedi.