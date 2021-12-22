Beyoğlu’nda üniversite adaylarına sınav öncesi ve sonrasında tam destek

Beyoğlu Belediyesi Akademi Beyoğlu’nda hayata geçirdiği Üniversite Hazırlık Programı ile üniversite adayı gençlere sınav öncesi ve sonrasında tam destek veriyor.

Beyoğlu Belediyesi, 2010 yılından bu yana gençleri üniversiteye hazırlamaya devam ediyor. Akademi Beyoğlu’nda hazırlanan Üniversite Hazırlık Programı ile gençlere sınav öncesi ve sonrasında düzenlenen birçok çalışma ile üniversiteye en iyi şekilde hazırlanma imkanı sunuluyor. Program kapsamında açılan üniversite hazırlık kurslarının yanı sıra moral ve motivasyon seminerleri, psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri, üniversite tanıtım gezileri, deneme sınavları ve YKS Tercih Destek Merkezi ile üniversite aday gençlere destek veriliyor.

Deneme sınavları ile kendini test etme ve eksiklerini görme fırsatı sunuluyor

Üniversite Hazırlık Programı kapsamında ilçe genelindeki okullarda düzenlenen YKS deneme sınavları ile lise son sınıf öğrencileri ve üniversiteye hazırlanan mezun statüdeki gençlere kendilerini test etme ve eksiklerini görme fırsatı sunuluyor. Beyoğlu Belediyesi ve Beyoğlu ilçe milli eğitim müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen deneme sınavlarına katılan gençler, üniversiteye giden yolda en önemli adımı girdikleri deneme sınavları ile de atmış oluyor.