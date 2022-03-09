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Bilecik’teki olumsuz hava şartlarından dolayı eğitime ara verildi

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Bilecik’te olumsuz hava koşulları nedeniyle perşembe günü taşımalı eğitime, cuma günü ise bölgedeki tüm okulların tam gün tatil edildiği açıklandı.

Bilecik’teki olumsuz hava şartlarından dolayı eğitime ara verildi
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Bilecik’te olumsuz hava koşulları nedeniyle perşembe günü taşımalı eğitime, cuma günü ise bölgedeki tüm okulların tam gün tatil edildiği açıklandı.

Bilecik Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmeler çerçevesinde olumsuz hava şartlarından dolayı Perşembe Günü taşımalı eğitime ara verilirken ayrıca İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nda alınan tedbirler gereğince Cuma günü için şu kararlar alındı:

“Cuma günü tam gün olmak üzere bölgedeki tüm okullarda eğitim öğretime ara verilmiştir. Ayrıca kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personeller 1 gün izinli sayılacaktır. Saygıdeğer hemşerilerimizin olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli ve dikkatli olmalarını rica ederiz.”

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