Bir Okul Müdürünün Ülkece Alkışlanacak Başarısı

Nurullah Baldöktü İlköğretim Okulundan bahsetmek isterim. Öncelikle Okul Müdürü Yusuf Güven'i bu yazım aracılı ile "Çocuklar" adına teşekkür ediyorum!

Okul Müdürü Güven;” Silivri Nurullah Baldöktü İlkokulu olarak biz öğrencilerimize ilgi, istidat yani yetenek ve kabiliyetleri yönünde gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmak, hayata ve üst öğretime hazırlamak için varız “der.

Evet teoride güzel sözler lakin pratik bu teoriyi doğrulamıyorsa büyük sıkıntı benim için, beni geçin de öğrenciler için! Ve kesinlikle önceleri doğrulamıyordu, zira oğlum okulun eski öğrencilerinden olduğu için bunu net diyorum…

Geçen okula gittik. Ve tüm okulu gezme fırsatı bulduk. İnanın bu okul o okul mu dedirtecek kadar fark gördük eski, bakımsız kendi halinde okulun yerini; kampüs gibi bir okul almış. Yemekhanesi kantini spor salonu vb. Eski halini bildiğim için şaşkınlıkla olamaz dedim. Olmuş ama. Öyle bir okul olmuş ki, dediğim gibi sanki kampüs. Yahu, her ama her çocuk böyle bir okula layık, çok mutlu oldum. Emeği geçen kim ve kimler varsa, başta İlçemizin saygın okul Müdürü Yusuf Güven ve İş adamı Nurullah Baldöktü Beyefendiye ve daha kimler varsa çocuklarımız adına tekrar teşekkürler.

Ben bu işler sadece müdür odalarına ağır mobilya ve koltuklar alarak olmaz. Bu lüks oda daha iyi bir eğitimci veyahut idareci olduğu anlamına gelmiyor derken yadırganıyordum. Seve seve yine yeniliyorum. Önce öğrenci ve öğretmen rahatlığı sonra müdür koltuğu! Yeri gelmişken, bakın şimdiki Milli eğitim müdürü Sayın Zekeriya ARTAR beyefendiye, ne demek istediğimi anlarsınız. Makamına geçemiyor okul ziyaretlerinden! Bu işte! “Her şey çocuklarımız için, onların geleceklerini sağlam inşaa edebilmek için” diyor! Bu kadar!

Bende, bu kadar yıl idareci olup ve görev aldığı okula katkıda bulunan İlçemizdeki her Müdüre saygı ve sevgilerimi sunarım. İlçemiz bu konuda gerçekten çok şanslı. Birçoğu çok çalışkan ve değerli!

Sizlere sözelin yanında görsel de ekleyeceğim ki okulu görmeyenleriz varsa benim gibi, bir bakın lütfen. Nurullah Baldöktü İ.Ö.Okulu ve o okulu bu duruma getirmek için çalışan Okul Müdürü Yusuf Güvene Memnuniyet içeren yazımı gönül rahatlığı ile sizinle paylaştım! Tekrardan kutlar, örnek olmasını temenni eder sevgi ve saygılarımı sunarım!

ŞİMDİ MADALYANIN DİĞER YÜZÜNE BİR BAKALIM; ben yine yenileyeceğim kusura da bakabilirsiniz:

Ülkemizdeki eğitim kurumları, benim algıladığım kadarıyla bir özelleştirmeye doğru gidiyor, bu net belli. Bu gerçeği zamanla zaten göreceğiz…Bu eziyetin başka bir açıklaması yok bende! Çünkü;

Silivri’de İlköğretim okuluna "su gibi" ihtiyaç var. Birçok okulda sınıf sayısı 40 dayalı!O yüzden eziyet diyorum!Peki Neden yok? Yani neden Silivri’ye ilköğretim okulları yapılmıyor? Yer mi yok? Hayır var! Neden yapılmadığını gerçekten çok merak ediyorum! Bunu bilen ve mantıklı bir açıklaması varsa lütfen açıklasın! Bu çocuklara resmen eziyet.40 çocuklu sınıflarda, yok pandemiye uygun fiziki şartlar sağlandı, yok her şey kontrol altında falan filan, geçin bunları! Pandemi koşulları her okula sağlandı, öyle mi? Kimseyi kandırmayalım lütfen! Yok öyle bir şey. Bizzat okullara giderek görüyorum ben! Pandemi için önlem alındığı söyleyenlere şunu sormak istiyorum; "Nasıl önlem aldınız acaba? Silivri Ortaokulu han gibi devasa bir okul.Sadece 100 küsür lavaboları olan ve bu öğrenciler bu lavaboları her 40 dakikada bir kullanıyor,peki diğer tenefüs için hijyeni sağlayacaklar kaç kişi okulda? Kaç personel veriyor devlet? Okul güvenliğini sağlayacak personel varmı devletin verdiği? Yok! Hiç bir okulda devletten yeteri kadar personel ve maddiyat desteği yapılmıyor.Neden? Hani eğitimin pandemiden etkilendiği için,ve bu durumu az da olsa telafisi için milyonlarca ödenek çıkarılıp ulaştırılmıştı? Nerde?

Bakın, okullar mecburen az personel çalıştırırken,kimse ama hiç kimse bana yok pandemi önlemi, yok hijyen, yok ateş ölçer,yok her şey yoluna girmesinden bahsetmesin.Lütfen okullara gidin de bir bakın,bir personel kaç katı temizlemeye mecbur.Yetmedi çay dağıtımı vb.O kadıncağız wc den çıkıp çay servisine,çay servisinden sonra sınıflara,sınıflardan koridorlara,e insaf yahu!Gerçekten insaf yani! NERDE BU ÖDENKELER EFENDİM? Yemin ederim misafir gittiğimiz okulda çay vb.birşey istemeye UTANIYORUM! O kadıncağızın halini görünce nasıl içerim o çayı gönül rahatlıyla, soruyorum! Lütfen devlet okullarını ziyaret edin ve gerçeği lütfen artık GÖRÜN!

Lütfen saygın ve değerli eğitim ve OKUL idarecilerimiz. Biliyorum "bir mucize" istediğimi lakin; lütfen kendi değerlerine bağlı, tüm dünyaya iyilik ve güzellik dağıtacak, cesur ve lider ruhlu gençler inşaa edelim. Bilgisiyle kendisine ve topluma fayda sağlayacak, giderek karmaşıklaşan hayatı kolaylaştıracak çözüm odaklı gelecekler yetiştirelim!

Lütfen eğitimin sorumluluğunu taşıyan, duyarlı, güncel hayata ve dünyaya uyumlu, özellikle farklı kültürlere saygı duyan, araştıran, sorgulayan, günümüz standartlarına yön verecek, iletişim yeterliliğine sahip bireyler olarak yetiştirmeyi hedefleyelim. Ama” müfredat böyle” derseniz bana, bende size; Öğretmen ve öğrencilerin müfredata yönelik memnuniyetleri ne düzeydedir acaba? Mevcut müfredat çağın ve toplumun değişen ihtiyaçlarına cevap verebilmekte midir acaba? Ki bana müfredat diyorsunuz, diye derim !

Lütfen, araştıran, sorgulayan, bilgiye ulaşabilen çözüm yollarını bulan, ulaştığı bilgileri analiz edebilen yenilik ve gelişmeleri takip edip, bunları hayatlarına aktarabilen bireyler yetiştirmek için çalışalım. Benim gördüğüm,Nurullah Baldökü İlköğretim Okulu da, öğrencilerini hem rahat olabileceği hem de disiplinli bir şekilde ders çalışabileceği ortamlarda işini seven eğitmenlerinle birlikte okulda mükemmel bir iklim oluşturmuşlar.

Daha iyi fiziki şartlarda okuyan, daha güvenli ve huzurlu bir gelecek için, irade duygu ve eylem bütünlüğü içinde hareket eden, önce değer merkezli, ve çok önemli olan entelektüel ve estetik bakış açısına sahip, kültürlerarası anlayış ve saygı çerçevesinde geçmiş ve gelecek arasında köprü kurabilen dinamik nesiller yetiştirmeyi hedefleyin olur mu? Lütfen ve lütfen!

Gelecek nesillerin ihtiyaçlarına tam kapasite karşılık vermek için her şeyi içinde barındıran okullar her çocuğun hakkıdır!

Chenay Kobak

Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2021, 17:55