Birikim Okulları Genel Müdürü değişti

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde, daha öncesinde Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevlerini yürütmüş olan Dr. Ömer Faruk Yelkenci, Birikim Okulları Genel Müdürü oldu.

Dr. Mustafa Halit Korkusuz, görevini Dr. Ömer Faruk Yelkenci’ye devretti. Devir teslim programı Birikim Okulları Güneşli Kampüsünde gerçekleştirildi.

Genel Müdürlük görevini Yelkenci’ye devreden Korkusuz, devir teslim töreninde yaptığı konuşmada; görevi, Yelkenci’ye devretmekten ötürü heyecanlı olduğunu ifade etti ve hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Genel Müdürlük görevini devralan Yelkenci, görevi bugüne kadar sürdüren Korkusuz’a teşekkür ederek, “Eğitim, üzerinde titizlikle çalışılması gereken alanların başında geliyor. Biz de Birikim Okulları olarak eğitim sistemimize katkıda bulunmak için; milli, özgün ve bütüncül bir eğitim yaklaşımı olan kendi modelimiz; “hayat denge modelini” çağın koşullarını ve imkanlarını dikkate alarak uygulamaya geçireceğiz. Bu vesile ile önceki görevlerimle devletime ve milletime hizmet etmeyi nasip eden Allah’a şükrediyor ve buna vesile olan devlet büyüklerimize huzurunuzda teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.

Birikim Okulları Genel Müdürü Yelkenci, bugüne kadar görev alan herkese teşekkür ederek; “Bundan sonra Birikim Okullarımızın yeni hikayesini yazmak ve böylece ülkemizin eğitim sistemine bu yolla katkıda bulunmak için ekip arkadaşlarımızla beraber canla başla çalışacağız. Yeni süreç Birikim Okullarımız için hayırlı olsun” diyerek sözlerini tamamladı.

Genel Müdürlerin birbirlerine hediye takdimleri ile program sona erdi.

Dr. Ömer Faruk Yelkenci kimdir

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü olarak İstanbul ölçeğinde eğitim alanlarının tamamına yakınında; okul öncesi, ilk ve orta öğretim, mesleki eğitim, özel öğretim, özel eğitim, öğretmen yetiştirme, BT içeren eğitim tasarımı ve yatırımlar konusunda çalıştı, birçok proje yürüttü. Bakanlıkta Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü iken, dershanelerin dönüşümünün yanı sıra yukarıda sayılan alanları Türkiye genelinde ve özel okullar ölçeğinde yönetti. Bahsi geçen çalışmalarına ek olarak, bu pozisyonda ayrıca program geliştirme alanı da sorumluluğunda oldu. Özel sektörde genel müdür olarak işletme ve bütçe yönetimi ile bütünleşik pazarlama konularında deneyim kazandı. Ayrıca yükseköğretimde eğitim felsefesi dersleri verdi, rektör danışmanı olarak projeler yönetti. Kısaca okul öncesi eğitimden yükseköğretime kadar eğitim alanlarının tamamında yürütülen çalışmaların içinde bulundu.